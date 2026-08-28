Тотальное фиаско в Украине заставит Путина пойти на худшее решение: озвучен страшный сценарий

Российский диктатор Владимир Путин не смог реализовать свои предварительные планы по захвату украинских территорий, поэтому Кремль может пытаться компенсировать военные неудачи усилением угроз и информационного давления на Запад. Такое мнение высказал политолог Николай Давыдюк.

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По его словам, Москва рассчитывала на гораздо быстрее продвижение российской армии и продолжает недооценивать способность Украины сопротивляться. Давидюк считает, что именно невыполнение заявленных Кремлем целей вынуждает российскую сторону повышать ставки и распространять сценарии возможной эскалации.

"Путин должен был за год взять Донбасс. Не взял. И поэтому сейчас вот это идет все нагнетание. Поэтому не похоже, что сейчас Путин будет бить ядеркой. Как минимум сигналы по закрытым каналам этого не показывают. Просто пугают", — заявил Давидюк.

По мнению политолога, угрозы ядерным оружием и возможным противостояниям с НАТО могут использоваться Кремлем как инструмент психологического давления. Цель такой тактики, по его оценке, — убедить западные страны, что уступки на средства Украины якобы помогут избежать более масштабной войны.

Давидюк считает, что ответом Запада должен стать не поиск компромисса с Москвой, а ужесточение санкций и перекрытие каналов, по которым российский военно-промышленный комплекс получает западные технологии.

"Сделайте так, чтобы в их ракетах не было западных компонентов. Потому что нам вы не продаете технологии, а у россиян чипы находятся. Как так?", — подчеркнул политолог.

В то же время, Давидюк не исключает риска российских провокаций против стран НАТО. Такой сценарий, по его словам, создал бы для Украины противоречивые последствия: Москва была вынуждена распылять военные ресурсы, однако одновременно часть западной помощи могла бы быть перенаправлена на усиление обороны восточного фланга Альянса.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Украина постепенно усиливает собственную роль в американской политике, однако вместе с новыми возможностями растет и ответственность Киева за отношения с Соединенными Штатами. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда, комментируя визит в Киев американского сенатора-демократа Ричарда Блюменталя и перспектив дальнейшей поддержки Украины.