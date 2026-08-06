Тоді війні настане кінець: озвучено жорсткий сценварій, який змусить Росію боятися продовження боїв

Виявлення дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига, який є одним із ключових логістичних хабів НАТО, має стати сигналом для європейських країн про необхідність рішучішої відповіді на безпекові виклики. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, подібні інциденти не можна сприймати як випадковість або локальну проблему.

"Вдавати, що нічого серйозного не сталося, – це поведінка, яка призведе до трагедії", – наголосив Подоляк.

Він звернув увагу, що країни НАТО мають визначити чіткий алгоритм реагування на появу невідомих безпілотників у своєму повітряному просторі. Як приклад радник навів Румунію, яка вже почала збивати дрони, що незаконно перетинають її кордон.

На переконання Подоляка, якщо Росія офіційно визнає причетність до таких атак, відповідь має бути не лише дипломатичною, а й військовою.

"Україна саме це пропонує: не боятися й збивати ці засоби. Якщо Європа хоче, щоб подібних атак було менше, потрібно інвестувати в Україну", – зазначив він.

Радник ОП також наголосив, що Європейському Союзу час переходити від обговорень до конкретних рішень.

Окремо Подоляк прокоментував підхід до стримування Росії. На його думку, ефективною може бути лише демонстрація сили.

"Працюватиме тільки одне – балістика проти балістики. Як тільки Росія зрозуміє, що отримує симетричну відповідь, ситуація швидко зміниться", – заявив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Віктор Бобиренко прокоментував останні заяви колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель та висловив власне бачення політичної ситуації навколо Володимира Зеленського. На його думку, критичні висловлювання ексречниці Банкової можуть свідчити про внутрішні зміни в оточенні глави держави.