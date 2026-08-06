Тогда войне придет конец: озвучен жесткий сценварий, который заставит Россию бояться продолжения боев

Обнаружение дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, который является одним из ключевых логистических хабов НАТО, должно стать сигналом для европейских стран о необходимости более решительного ответа на вызовы безопасности. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, подобные инциденты нельзя воспринимать как случайность или локальную проблему.

"Притворяться, что ничего серьезного не произошло, – это поведение, которое приведет к трагедии", – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что страны НАТО должны определить четкий алгоритм реагирования на появление неизвестных беспилотников в своем воздушном пространстве. В качестве примера советник привел Румынию, которая уже начала сбивать дроны, незаконно пересекающие ее границу.

По мнению Подоляка, если Россия официально признает причастность к таким атакам, ответ должен быть не только дипломатическим, но и военным.

"Украина именно это предлагает: не бояться и сбивать эти средства. Если Европа хочет, чтобы подобных атак было меньше, нужно инвестировать в Украину", – сказал он.

Советник ОП также подчеркнул, что Европейскому Союзу пора переходить от обсуждений к конкретным решениям.

Отдельно Подоляк прокомментировал подход к сдерживанию России. По его мнению, эффективной может быть только демонстрация силы.

"Будет работать только одно – баллистика против баллистики. Как только Россия поймет, что получает симметричный ответ, ситуация быстро изменится", – заявил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что политолог Виктор Бобиренко прокомментировал последние заявления бывшего пресс-секретаря президента Юлии Мендель и выразил собственное видение политической ситуации вокруг Владимира Зеленского. По его мнению, критические высказывания эксречницы Банковой могут свидетельствовать о внутренних изменениях в окружении главы государства.