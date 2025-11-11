Тоді на нас не летітиме: названо єдиний спосіб помститися росіянам за обстріли

Російські війська змінюють стратегію атак на українську енергетичну інфраструктуру. Тепер удари наносяться одночасно по об’єктах генерації та лініях розподілу електроенергії, що значно ускладнює та подовжує відновлювальні роботи.

Фото: з відкритих джерел

За словами полковника запасу ЗСУ, льотчика-інструктора та військового експерта Романа Світана, існує ефективний метод протидії – дзеркальні удари по російській енергетиці. Він наголосив, що без подібних заходів відновити нашу систему неможливо.

"Оптимально завдавати ударів саме по Москві. Якщо блекаут відбудеться у Ростові, Бєлгороді чи Брянську, це не вплине на рішення Кремля щодо ударів по Україні", – пояснив експерт.

За його словами, москвичів мало хвилює стан інфраструктури на окупованих територіях або навіть у російських регіонах – їх цікавить лише власний комфорт і безперебійне забезпечення ресурсами.

"Якщо в Москві не буде світла чи води, тоді це реально вплине на удари по нашій країні. Тільки таким способом можна зупинити удари по українській енергетиці. Інших варіантів немає, окрім балістичних ударів", – підкреслив Світан.

Він додав, що українцям слід готуватися до можливої повторної зими 2022 року, коли окупанти намагатимуться знищити підстанції, генерацію та режими електропередач. Крім того, ворог наближається до атомних електростанцій, що підвищує ризики катастроф.

"Україні необхідно адекватно реагувати на дії Росії, адже світ уже давно визнав цю державу терористичною. Вони готові застосовувати будь-які методи тиску, включно з атакою на енергетику", – резюмував військовий експерт.

