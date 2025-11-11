logo_ukra

Тоді на нас не летітиме: названо єдиний спосіб помститися росіянам за обстріли
commentss НОВИНИ Всі новини

Тоді на нас не летітиме: названо єдиний спосіб помститися росіянам за обстріли

Роман Світан вважає, що найефективніше – це завдавати ударів по енергетиці Москви для впливу на атаки на Україну

11 листопада 2025, 11:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російські війська змінюють стратегію атак на українську енергетичну інфраструктуру. Тепер удари наносяться одночасно по об’єктах генерації та лініях розподілу електроенергії, що значно ускладнює та подовжує відновлювальні роботи.

Тоді на нас не летітиме: названо єдиний спосіб помститися росіянам за обстріли

Фото: з відкритих джерел

За словами полковника запасу ЗСУ, льотчика-інструктора та військового експерта Романа Світана, існує ефективний метод протидії – дзеркальні удари по російській енергетиці. Він наголосив, що без подібних заходів відновити нашу систему неможливо.

"Оптимально завдавати ударів саме по Москві. Якщо блекаут відбудеться у Ростові, Бєлгороді чи Брянську, це не вплине на рішення Кремля щодо ударів по Україні", – пояснив експерт. 

За його словами, москвичів мало хвилює стан інфраструктури на окупованих територіях або навіть у російських регіонах – їх цікавить лише власний комфорт і безперебійне забезпечення ресурсами.

"Якщо в Москві не буде світла чи води, тоді це реально вплине на удари по нашій країні. Тільки таким способом можна зупинити удари по українській енергетиці. Інших варіантів немає, окрім балістичних ударів", – підкреслив Світан.

Він додав, що українцям слід готуватися до можливої повторної зими 2022 року, коли окупанти намагатимуться знищити підстанції, генерацію та режими електропередач. Крім того, ворог наближається до атомних електростанцій, що підвищує ризики катастроф.

"Україні необхідно адекватно реагувати на дії Росії, адже світ уже давно визнав цю державу терористичною. Вони готові застосовувати будь-які методи тиску, включно з атакою на енергетику", – резюмував військовий експерт. 

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не виділяють кошти на фінансову допомогу Україні, вказавши на "шкоду", яку нібито завдала попередня підтримка Києва. Відповідну заяву він зробив під час спілкування з журналістами у Білому домі, одночасно згадуючи власні "миротворчі досягнення" на посаді глави держави.



