Тогда на нас не будет лететь: назван единственный способ отомстить россиянам за обстрелы

Российские войска изменяют стратегию атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Теперь удары наносятся одновременно по объектам генерации и линиям распределения электроэнергии, что значительно усложняет и удлиняет восстановительные работы.

Фото: из открытых источников

По словам полковника запаса ВСУ, лётчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана, существует эффективный метод противодействия – зеркальные удары по российской энергетике. Он подчеркнул, что без подобных мер восстановить нашу систему невозможно.

"Оптимально наносить удары именно по Москве. Если блекаут состоится в Ростове, Белгороде или Брянске, это не повлияет на решение Кремля по ударам по Украине", – пояснил эксперт.

По его словам, москвичей мало тревожит состояние инфраструктуры на оккупированных территориях или даже в российских регионах – их интересует только собственный комфорт и бесперебойное обеспечение ресурсами.

"Если в Москве не будет света или воды, тогда это реально повлияет на удары по нашей стране. Только таким способом можно остановить удары по украинской энергетике. Других вариантов нет, кроме баллистических ударов", – подчеркнул Свитан.

Он добавил, что украинцам следует готовиться к возможной повторной зиме 2022 года, когда оккупанты будут пытаться уничтожить подстанции, генерацию и режимы электропередач. Кроме того, враг приближается к атомным электростанциям, что повышает риски катастроф.

"Украине необходимо адекватно реагировать на действия России, ведь мир уже давно признал это государство террористическим. Они готовы применять любые методы давления, включая атаку на энергетику", – резюмировал военный эксперт.

