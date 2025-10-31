Тисячі напоготові: українців нажіхали прогнозом наступного удару РФ

У ніч проти 30 жовтня Росія провела масштабну комбіновану атаку по Україні, випустивши 705 повітряних цілей, серед яких були ракети "Кинжал", "Калібр" та сотні ударних дронів "Шахед". Українська ППО знищила 623 цілі, але 16 ракет і 63 безпілотники все ж досягли своїх цілей. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, чим відрізнялася атака, куди вона була спрямована, чому Київ не постраждав і коли слід очікувати наступних ударів.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, масштаб удару був значним — застосовано близько 460 ударних дронів "Шахед". Фізично Росії складно організувати одночасний запуск тисяч таких дронів через обмеження у логістиці та перезарядці. Проте армія РФ накопичила кілька тисяч ударних безпілотників, які, ймовірно, будуть використані у наступних атаках. Особливістю останнього удару стало фокусування на західній Україні, щоб порушити баланс енергетичної системи та спричинити аварійні відключення.

Київ залишився поза прямим ударом, бо там немає власної атомної станції, а також через потужну протиповітряну оборону. Енергетики можуть постачати столицю електрикою навіть у разі пошкодження окремих теплових електростанцій.

Що стосується перспектив наступного удару, Жданов зауважує, що Росія має ресурси для регулярних масованих атак: близько 50 ракет і до 500 дронів у складі одного нальоту. За даними експерта, такі удари можуть відбуватися раз на тиждень, залежно від політичної ситуації та стану фронту. Тобто Україна залишається під загрозою масштабних атак щонайменше на регулярній основі.

