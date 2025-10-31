Тысячи наготове: украинцев нажимали прогнозом следующего удара РФ

В ночь на 30 октября Россия провела масштабную комбинированную атаку по Украине, выпустив 705 воздушных целей, среди которых были ракеты "Кинжал", "Калибр" и сотни ударных дронов "Шахед". Украинская ПВО уничтожила 623 цели, но 16 ракет и 63 беспилотника все же достигли своих целей. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, чем отличалась атака, куда она была направлена, почему Киев не пострадал и когда следует ожидать последующих ударов.

Фото: из открытых источников

По его словам, масштаб удара был значительным — применено около 460 ударных дронов "Шахед". Физически России сложно организовать одновременный запуск тысяч таких дронов из-за ограничений в логистике и перезарядке. Однако армия РФ накопила несколько тысяч ударных беспилотников, которые, вероятно, будут использованы в последующих атаках. Особенностью последнего удара стала фокусировка на западной Украине, чтобы нарушить баланс энергетической системы и вызвать аварийные отключения.

Киев остался вне прямого удара, потому что там нет собственной атомной станции, а также из-за мощной противовоздушной обороны. Энергетики могут снабжать столицу электричеством даже в случае повреждения отдельных тепловых электростанций.

Что касается перспектив следующего удара, Жданов замечает, что у России есть ресурсы для регулярных массированных атак: около 50 ракет и до 500 дронов в составе одного налета. По данным эксперта, такие удары могут происходить раз в неделю в зависимости от политической ситуации и состояния фронта. То есть Украина остается под угрозой масштабных атак, по меньшей мере, на регулярной основе.

Как уже писали "Комментарии", опросы свидетельствуют о том, что поддержка президента Украины Владимира Зеленского среди американских избирателей Дональда Трампа снова растет после того, как в начале года она упала до критически низкого уровня.