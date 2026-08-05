"Тиском Путіна не зламати": експерт зробив приголомшливий прогноз єдиного сенарія для України

Попри заклики посилити санкційний та політичний тиск на Кремль, очікувати швидкого завершення війни вже цієї осені не варто. Російська політична система залишається орієнтованою на продовження агресії, а внутрішні конфлікти серед еліт поки що не створюють передумов для кардинальної зміни курсу. Таку думку висловив керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, всередині Кремля дійсно триває боротьба між різними групами впливу, однак говорити про появу так званої "партії миру" наразі не доводиться.

"У Кремлі немає партії миру. Там тривають внутрішні чвари, але це не означає, що хтось готовий відмовитися від війни", – наголосив Андрющенко.

Він скептично оцінив імовірність сценарію, за якого внутрішній переворот міг би швидко змінити політичний курс Росії.

"Єдиний сценарій, який можна назвати можливим, – це фактично царський переворот. Але це достатньо утопічний сценарій", – зазначив експерт.

На думку Андрющенка, санкційний тиск сам по собі також не здатен змусити Володимира Путіна припинити війну, якщо не супроводжується повною економічною ізоляцією Росії.

"Тиснути – це означає не лише вводити нові санкції. Це повністю обрізати ланцюги постачання, максимально ізолювати Росію та позбавити її можливості заробляти", – пояснив він.

Експерт вважає, що нинішні обмеження залишаються недостатніми, адже російська економіка продовжує знаходити шляхи обходу санкцій, а окремі західні країни не готові до максимально жорстких кроків.

Водночас Андрющенко наголосив, що найвідчутніший тиск на Кремль сьогодні чинять саме українські Сили оборони, які знищують військову логістику, кораблі Чорноморського флоту, склади боєприпасів та об'єкти оборонної інфраструктури.

"Те, що ми зупинили флот, б'ємо по логістиці та військових об'єктах, – це і є реальний тиск. Все інше поки що недостатньо ефективне", – заявив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що масовані балістичні удари Росії по українських містах свідчать про те, що Кремль робить ставку на терор цивільного населення, намагаючись зламати український тил. Водночас реакція західних партнерів, попри безпрецедентну підтримку України, часто залишається недостатньо рішучою. Таку думку висловив політолог Євген Магда, коментуючи останні російські атаки.