"Давлением Путина не сломать": эксперт сделал потрясающий прогноз единого сенария для Украины

Несмотря на призывы усилить санкционное и политическое давление на Кремль, ждать скорого завершения войны уже этой осенью не стоит. Российская политическая система остается ориентированной на продолжение агрессии, а внутренние конфликты среди элит пока не создают предпосылок для кардинального изменения курса. Такое мнение высказал руководитель Центра изучения оккупации, экссоветник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, внутри Кремля действительно идет борьба между разными группами влияния, однако говорить о появлении так называемой "партии мира" пока не приходится.

"В Кремле нет партии мира. Там продолжаются внутренние склоки, но это не значит, что кто-то готов отказаться от войны", – подчеркнул Андрющенко.

Он скептически оценил вероятность сценария, при котором внутренний переворот мог бы быстро изменить политический курс России.

"Единственный сценарий, который можно назвать возможным – это фактически царский переворот. Но это достаточно утопический сценарий", – отметил эксперт.

По мнению Андрющенко, санкционное давление само по себе тоже не способно заставить Владимира Путина прекратить войну, если не сопровождается полной экономической изоляцией России.

"Давить – это значит не только вводить новые санкции. Это полностью обрезать цепи поставок, максимально изолировать Россию и лишить ее возможности зарабатывать", – пояснил он.

Эксперт считает, что нынешние ограничения остаются недостаточными, ведь российская экономика продолжает находить пути обхода санкций, а некоторые западные страны не готовы к максимально жестким шагам.

В то же время Андрющенко подчеркнул, что самое ощутимое давление на Кремль сегодня оказывают именно украинские Силы обороны, уничтожающие военную логистику, корабли Черноморского флота, склады боеприпасов и объекты оборонной инфраструктуры.

"То, что мы остановили флот, бьем по логистике и военным объектам, – это и есть реальное давление. Все остальное пока недостаточно эффективно", – заявил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что массированные баллистические удары России по украинским городам свидетельствуют о том, что Кремль делает ставку на террор гражданского населения, пытаясь сломать украинский тыл. В то же время, реакция западных партнеров, несмотря на беспрецедентную поддержку Украины, часто остается недостаточно решительной. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда, комментируя последние атаки.