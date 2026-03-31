Тиск заради миру: Зеленський попередив про небезпечний сценарій від Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що команда президента США Дональда Трампа може вдатися до жорсткого тиску на Київ, вимагаючи територіальних поступок в обмін на припинення війни з Росією. Про це глава держави розповів в інтерв’ю виданню Axios.

За словами Зеленського, нещодавні переговори української делегації зі спецпосланцями Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які відбулися у Маямі, завершилися безрезультатно. Жодного прориву чи узгодженого бачення завершення війни досягти не вдалося.

Президент підкреслив, що після завершення конфлікту навколо Ірану Вашингтон, ймовірно, повернеться до українського питання і посилить тиск. На його думку, у Білому домі можуть розглядати лише один сценарій – змусити Україну відступити з частини власних територій.

"Вони хочуть завершити війну, але бачать лише один шлях – виведення наших військ. Чому саме Україна має за це платити? Ми не агресори", — наголосив Зеленський, додавши, що такі підходи несуть серйозні ризики для безпеки держави.

Окремо президент торкнувся ситуації на Близькому Сході. За його словами, Росія активно підтримує Іран, передаючи йому супутникові дані про американські військові бази та ділячись досвідом застосування безпілотників.

У Києві вважають, що подібне зближення Москви й Тегерана лише ускладнює глобальну безпекову ситуацію і може вплинути на позицію США щодо війни в Україні.

