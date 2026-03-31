Давление ради мира: Зеленский предупредил об опасном сценарии от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команда президента США Дональда Трампа может прибегнуть к жесткому давлению на Киев, требуя территориальных уступок в обмен на прекращение войны с Россией. Об этом глава государства рассказал в интервью изданию Axios.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, состоявшиеся в Майами недавние переговоры украинской делегации со спецпосланниками Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером завершились безрезультатно. Никакого прорыва или согласованного видения завершения войны добиться не удалось.

Президент подчеркнул, что после завершения конфликта вокруг Ирана Вашингтон, вероятно, вернется к украинскому вопросу и усугубит давление. По его мнению, в Белом доме может рассматриваться только один сценарий – заставить Украину отступить с части собственных территорий.

"Они хотят завершить войну, но видят только один путь – вывод наших войск. Почему Украина должна за это платить? Мы не агрессоры", – подчеркнул Зеленский, добавив, что такие подходы несут серьезные риски для безопасности государства.

Отдельно президент затронул ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, Россия активно поддерживает Иран, передавая ему спутниковые данные об американских военных базах и делясь опытом применения беспилотников.

В Киеве считают, что подобное сближение Москвы и Тегерана лишь усложняет глобальную ситуацию в сфере безопасности и может повлиять на позицию США относительно войны в Украине.

