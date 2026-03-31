Давление ради мира: Зеленский предупредил об опасном сценарии от Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команда президента США Дональда Трампа может прибегнуть к жесткому давлению на Киев, требуя территориальных уступок в обмен на прекращение войны с Россией. Об этом глава государства рассказал в интервью изданию Axios.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По словам Зеленского, состоявшиеся в Майами недавние переговоры украинской делегации со спецпосланниками Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером завершились безрезультатно. Никакого прорыва или согласованного видения завершения войны добиться не удалось.
Президент подчеркнул, что после завершения конфликта вокруг Ирана Вашингтон, вероятно, вернется к украинскому вопросу и усугубит давление. По его мнению, в Белом доме может рассматриваться только один сценарий – заставить Украину отступить с части собственных территорий.
Отдельно президент затронул ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, Россия активно поддерживает Иран, передавая ему спутниковые данные об американских военных базах и делясь опытом применения беспилотников.
В Киеве считают, что подобное сближение Москвы и Тегерана лишь усложняет глобальную ситуацию в сфере безопасности и может повлиять на позицию США относительно войны в Украине.
