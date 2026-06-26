Тиск Путіна на Лукашенка досяг апогею: озвучено гучний прогноз нового наступу на Київ

Попри появу інформації про розширення військової інфраструктури на території Білорусі, ймовірність масштабного наступу звідти наразі залишається низькою. Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан.

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За його словами, українська розвідка справді фіксує будівництво нових військових баз, складів та інших об'єктів, які потенційно можуть використовуватися у разі ескалації. Водночас нинішні можливості білоруської армії, на його переконання, не дозволяють проводити великі наступальні операції.

Експерт пояснив, що Білорусь має протяжний кордон, а її боєздатне угруповання налічує близько 15 тисяч військових. Такої кількості, за його оцінкою, достатньо лише для виконання обмежених оборонних завдань. Навіть залучення резервістів, яке намагається організувати Олександр Лукашенко, не змінює ситуації, адже для повномасштабного наступу необхідно зосередити понад 100 тисяч військовослужбовців.

На думку Світана, головною метою Москви є не стільки відкриття нового фронту, скільки спроба змусити Україну перекинути частину сил із найгарячіших напрямків.

"Я не бачу ніяких проблем з боку Білорусі. Але Володимир Путін підштовхує Лукашенка, щоб той перевів "холодний" фронт у "гарячий". Наприклад, ми знімемо декілька корпусів зі східного напрямку і відправимо втримувати білоруську армію, яка просто стоятиме на місці", – заявив військовий експерт.

За його словами, таким чином Росія прагне розтягнути українські сили по різних напрямках. Водночас Світан вважає, що у разі прямої участі Білорусі у війні Мінськ може зіткнутися із серйозними наслідками. Він наголосив, що стратегічні об'єкти, зокрема Мозирський нафтопереробний завод, є вразливими, а їхнє ураження могло б завдати відчутного удару по білоруській економіці.

Портал "Коментарі" вже писав, що процес відкриття нових переговорних кластерів щодо членства України в Європейському Союзі триватиме вже після 1 липня, коли головування в Раді ЄС перейде до Ірландії. Про це повідомив дипломат Євросоюзу на умовах анонімності, якого цитує "Суспільне".