Давление Путина на Лукашенко достигло апогея: озвучен громкий прогноз нового наступления на Киев

Несмотря на появление информации о расширении военной инфраструктуры на территории Беларуси, вероятность масштабного наступления оттуда остается низкой. Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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По его словам, украинская разведка действительно фиксирует строительство новых военных баз, складов и других объектов, которые могут использоваться в случае эскалации. В то же время, нынешние возможности белорусской армии, по его убеждению, не позволяют проводить большие наступательные операции.

Эксперт пояснил, что Беларусь имеет протяженную границу, а ее боеспособная группировка насчитывает около 15 тысяч военных. Такого количества, по его оценке, достаточно для выполнения ограниченных оборонных задач. Даже привлечение резервистов, которое пытается организовать Александр Лукашенко, не изменяет ситуацию, ведь для полномасштабного наступления необходимо сосредоточить более 100 тысяч военнослужащих.

По мнению Света, главной целью Москвы является не столько открытие нового фронта, сколько попытка заставить Украину перебросить часть сил по самым горячим направлениям.

"Я не вижу никаких проблем со стороны Беларуси. Но Владимир Путин подталкивает Лукашенко, чтобы тот перевел "холодный" фронт в "горячий". Например, мы снимем несколько корпусов с восточного направления и отправим удерживать белорусскую армию, которая будет просто стоять на месте", — заявил военный эксперт.

По его словам, таким образом, Россия стремится растянуть украинские силы по разным направлениям. В то же время Свитан считает, что в случае прямого участия Беларуси в войне Минск может столкнуться с серьезными последствиями. Он подчеркнул, что стратегические объекты, в частности Мозырский нефтеперерабатывающий завод, уязвимы, а их поражение могло бы нанести ощутимый удар по белорусской экономике.

Портал "Комментарии" уже писал , что процесс открытия новых переговорных кластеров по членству Украины в Европейском Союзе продлится уже после 1 июля, когда председательство в Совете ЕС перейдет в Ирландию. Об этом сообщил дипломат Евросоюза на условиях анонимности, которого цитирует "Общественное".