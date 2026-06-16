Тільки не Росія: скандальний митрополит Павло шокував заявою про винних в атаці на Лавру

Пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври внаслідок російської атаки викликало широкий резонанс серед вірян та громадськості. На цю подію відреагував колишній намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь), який назвав руйнування святині великою трагедією для православного світу.

Удар по Києво-Печерській лаврі. Фото: з відкритих джерел

У своєму зверненні він наголосив, що за багатовікову історію Лавра неодноразово ставала об'єктом нападів і спроб знищення. За словами митрополита, різні сили впродовж століть прагнули завдати шкоди одному з головних духовних центрів України. Водночас, коментуючи нинішню ситуацію, він не став прямо вказувати на Росію як на сторону, відповідальну за удар по історичній пам’ятці.

Натомість священнослужитель висловив думку, що за подібними злочинами стоїть зло, яке він пов’язав із духовним занепадом та відступництвом від християнських цінностей.

"Люди, які думають, що це вони роблять, але це робить диявол, який зрадив Христа, його церкву і віруючих людей", – сказав він.

При цьому представник УПЦ МП не уточнив, кого саме має на увазі, говорячи про винуватців атаки. Він також зазначив, що в Росії нібито висловлюють співчуття через пошкодження собору та сумують через наслідки обстрілу.

Окрім коментарів щодо руйнування святині, митрополит знову порушив тему ставлення до УПЦ Московського патріархату в Україні. Він висловив невдоволення рішеннями, пов’язаними з перебуванням представників цієї конфесії на території Лаври, а також розкритикував зміни, які відбулися після передачі частини об’єктів під управління держави.

Цікавим є те, що Павло оприлюднив два варіанти свого звернення — українською та російською мовами. Вони відрізнялися за змістом і емоційним забарвленням. У російськомовній версії пролунали більш різкі висловлювання та згадки про "диявола", тоді як український текст був стриманішим. Водночас в обох заявах не містилося прямого звинувачення Росії у причетності до удару по Успенському собору Києво-Печерської лаври.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивну реакцію президента США Дональда Трампа на пропозицію щодо надання Україні ліцензій для виробництва сучасних антибалістичних ракет.