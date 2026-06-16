Только не Россия: скандальный митрополит Павел шокировал заявлением о виновных в атаке на Лавру

Повреждение Успенского собора Киево-Печерской лавры в результате российской атаки вызвало широкий резонанс среди верующих и общественности. На это событие отреагировал бывший наместник Киево-Печерской лавры, митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь), назвавший разрушение святыни великой трагедией для православного мира.

Удар по Киево-Печерской лавре. Фото: из открытых источников

В своем обращении он подчеркнул, что за многовековую историю Лавра неоднократно становилась объектом нападений и попыток уничтожения. По словам митрополита, разные силы на протяжении веков стремились нанести вред одному из главных духовных центров Украины. В то же время, комментируя нынешнюю ситуацию, он не стал прямо указывать на Россию как на сторону, ответственную за удар по историческому памятнику.

В то же время священнослужитель выразил мнение, что за подобными преступлениями стоит зло, которое он связал с духовным упадком и отступничеством от христианских ценностей.

"Люди, которые думают, что это они делают, но это делает дьявол, предавший Христа, его церковь и верующих людей", – сказал он.

При этом представитель УПЦ МП не уточнил, кого именно подразумевает, говоря о виновниках атаки. Он также отметил, что в России якобы выражают соболезнования из-за повреждения собора и скорбят из-за последствий обстрела.

Кроме комментариев по поводу разрушения святыни, митрополит снова поднял тему отношения к УПЦ Московского патриархата в Украине. Он выразил недовольство решениями, связанными с пребыванием представителей этой конфессии на территории Лавры, а также подверг критике изменения, которые произошли после передачи части объектов под управление государства.

Интересно то, что Павел обнародовал два варианта своего обращения — на украинском и русском языках. Они отличались по содержанию и эмоциональной окраске. В русскоязычной версии прозвучали более резкие высказывания и упоминания о "дьяволах", тогда как украинский текст был более сдержанным. В обоих заявлениях не содержалось прямого обвинения России в причастности к удару по Успенскому собору Киево-Печерской лавры.

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