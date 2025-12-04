Тільки це змусить Путіна капітулювати: озвучено несподівваний сценарій фіаско Кремля

Фото: з відкритих джерел

Нещодавній візит посланців Дональда Трампа до Москви не приніс прориву у мирних переговорах — Володимир Путін відхилив нову пропозицію щодо припинення війни в Україні. Це свідчить, що його мета не мир, а контроль над Україною, пише The Wall Street Journal.

Кремлівські представники назвали п’ятигодинні переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером "конструктивними", але водночас підкреслили, що "корінні причини" конфлікту залишаються, тобто Україна досі незалежна.

Москва прагне повністю захопити Донбас та ізолювати Україну від потенційних союзників, здатних її захистити. Водночас Путін створює видимість ведення переговорів, використовуючи зустрічі з Віткоффом для демонстрації активності і одночасного розколу між Трампом та європейськими країнами.

Росія активно намагається переконати світ у своїй перевазі, проте військові експерти вважають, що поразка України не є неминучою.

"Коли я спостерігаю за українськими командирами на передовій, я не вірю, що вони самотужки програють цю війну", — зазначив відставний контр-адмірал ВМС США Марк Монтгомері.

Як підкреслює WSJ, Путін не почне серйозних переговорів, доки вважає, що має перевагу. Для зміни ситуації у США потрібні рішучі кроки: арешт і вилучення заморожених активів Путіна, посилення санкцій, що поширюються на Китай, та постачання Україні ракет великої дальності й іншої сучасної зброї.

Проте адміністрація Трампа наразі залишається на позиції, що суперечить подіям: вважається, що економічні та культурні обміни між Україною, Росією та США можуть стати гарантією миру, зазначає видання.

Як вже писали "Коментарі", Туреччина закликала Росію та Україну не втягувати її енергетичну інфраструктуру у війну та забезпечити її безпеку. Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар висловив сподівання на швидке завершення війни, зазначивши, що відтепер ключові енергетичні об’єкти країни не повинні ставати мішенню для обох сторін, повідомляє Reuters.