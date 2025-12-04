logo

Только это заставит Путина капитулировать: озвучен неожиданный сценарий фиаско Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Только это заставит Путина капитулировать: озвучен неожиданный сценарий фиаско Кремля

Россия пытается убедить международную общественность в своей победе, но эксперты утверждают, что Украина может выстоять

4 декабря 2025, 11:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Только это заставит Путина капитулировать: озвучен неожиданный сценарий фиаско Кремля

Фото: из открытых источников

Недавний визит посланников Дональда Трампа в Москву не принес прорыва в мирных переговорах – Владимир Путин отклонил новое предложение о прекращении войны в Украине. Это свидетельствует о том, что его цель не мир, а контроль над Украиной, пишет The Wall Street Journal.

Кремлевские представители назвали пятичасовые переговоры со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером "конструктивными", но в то же время подчеркнули, что "коренные причины" конфликта остаются, то есть Украина до сих пор независима.

Москва стремится полностью захватить Донбасс и изолировать Украину от потенциальных союзников, способных защитить ее. В то же время, Путин создает видимость ведения переговоров, используя встречи с Виткоффом для демонстрации активности и одновременного раскола между Трампом и европейскими странами.

Россия активно пытается убедить мир в своем превосходстве, однако военные эксперты считают, что поражение Украины неизбежно.

"Когда я наблюдаю за украинскими командирами на передовой, я не верю, что они самостоятельно проиграют эту войну", — отметил отставной контр-адмирал ВМС США Марк Монтгомери.

Как подчеркивает WSJ, Путин не начнет серьезные переговоры, пока считает, что имеет преимущество. Для изменения ситуации в США нужны решительные шаги: арест и изъятие замороженных активов Путина, ужесточение санкций, распространяющихся на Китай, и поставка Украине ракет большой дальности и другого современного оружия.

Однако администрация Трампа остается на позиции, противоречащей событиям: считается, что экономические и культурные обмены между Украиной, Россией и США могут стать гарантией мира, отмечает издание.

Как уже писали "Комментарии", Турция призвала Россию и Украину не вовлекать ее энергетическую инфраструктуру в войну и обеспечить ее безопасность. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар выразил надежду на скорейшее завершение войны, отметив, что отныне ключевые энергетические объекты страны не должны становиться мишенью для обеих сторон, сообщает Reuters.

 



