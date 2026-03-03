Тільки це допоможе зупинити війну: стало відомо, до чого терміново повинна готуватися Україна

Наразі наступальна операція України на тимчасово окупований Крим неможлива, проте підготовка до неї має здійснюватися постійно. Про це в ефірі Радіо NV заявив військовий експерт Сергій Грабський.

Фото: з відкритих джерел

"Визволення Криму може принести нам мир. Тільки визволення Криму. І саме тому знищення всіх об’єктів протиповітряної оборони на півострові є нашою стратегічною задачею номер один", — підкреслив експерт.

Він пояснив, що без ефективної ППО неможливо говорити про присутність будь-яких елементів військово-морських сил Російської Федерації у Криму.



"Без прикриття з повітря існування будь-яких складів і баз на території Криму неможливе", — додав Грабський.

За його словами, українські сили оборони систематично знищують російські системи ППО на півострові і продовжать роботу до повного визволення Криму.

"Ми продовжуємо виконувати ту стратегічну задачу, яку поставили перед собою. А задача у нас одна — перемогти у цій війні і знищити противника на нашій території", — зазначив експерт.

Грабський також звернув увагу, що інформаційний фон щодо Криму зменшився, але це не означає, що боротьба припинилася.



"Крим зникає з наших новинних стрічок, тому що це стало буденністю. Ми завдаємо ударів щодня. Таким чином ми готуємо нашу наступальну операцію там, яка, звісно, не відбудеться цього року, бо до цього ми поки не готові, але підготовча робота має вестися постійно", — наголосив він.

Експерт підкреслив, що стратегія України спрямована на поступове ослаблення російської військової присутності та створення умов для успішного звільнення Криму у майбутньому.

