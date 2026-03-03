Только это поможет остановить войну: стало известно, к чему срочно должна готовиться Украина.

Теперь наступательная операция Украины на временно оккупированный Крым невозможна, однако подготовка к ней должна осуществляться постоянно. Об этом в эфире Радио NV заявил военный эксперт Сергей Грабский.

Фото: из открытых источников

"Освобождение Крыма может принести нам мир. Только освобождение Крыма. И именно поэтому уничтожение всех объектов противовоздушной обороны на полуострове является нашей стратегической задачей номер один", — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что без эффективной ПВО невозможно говорить о присутствии каких-либо элементов военно-морских сил Российской Федерации в Крыму.



"Без прикрытия с воздуха существование каких-либо складов и баз на территории Крыма невозможно", — добавил Грабский.

По его словам, украинские силы обороны систематически уничтожают российские системы ПВО на полуострове и продолжат работу до полного освобождения Крыма.

"Мы продолжаем выполнять ту стратегическую задачу, которую поставили перед собой. А задача у нас одна — победить в этой войне и уничтожить противника на нашей территории", — отметил эксперт.

Грабский также обратил внимание, что информационный фон по Крыму уменьшился, но это не значит, что борьба прекратилась.



"Крым исчезает из наших новостных лент, потому что это стало обыденностью. Мы наносим удары каждый день. Таким образом мы готовим нашу наступательную операцию там, которая, конечно, не состоится в этом году, потому что к этому мы пока не готовы, но подготовительная работа должна вестись постоянно", — подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что стратегия Украины направлена на постепенное ослабление российского военного присутствия и создание условий для успешного освобождения Крыма в будущем.

Как уже писали "Комментарии", в Европейском Союзе растет обеспокоенность тем, что затяжная военная операция США в Иране может отвлечь внимание Вашингтона от вопросов, важных для ЕС, и ослабить поддержку Украины в войне с Россией. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника исполнительной власти ЕС.