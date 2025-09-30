Тільки це допоможе Україні повернути всі свої території: озвучено гучний план

Президент США Дональд Трамп нещодавно висловив думку, що Україна може відновити кордони 1991 року. Це реально, та для цього слід вирішити низку завдань, — заявив військовослужбовець 14-го корпусу Олексій Герман. На його переконання, нашій армії потрібні додаткові засоби, які дозволять створювати ворогу ще більше проблем і в довгостроковій перспективі змінюватимуть ситуацію на фронті.

Війна в Україні. Фото: УНІАН

За словами Германa, важливо розширити можливості для ударів по глибоких тилах Росії: підривати ворожу логістику та знищувати ключові військові підприємства — саме це матиме стратегічний ефект.

На більшій частині лінії зіткнення обстановка залишається відносно стабільною. Водночас є загострення на окремих ділянках Донеччини та Харківщини. Проте окупантам бракує сил, щоб тиснути по всій протяжності фронту, зазначив військовий.

"Ми бачимо, що росіяни вимушено сповільнюються. Їхній мобілізаційний ресурс обмежений. Ми досягли рівня щомісячних втрат ворога, які він не встигає відновити, — ці складнощі лише посилюватимуться", — додав Герман.

Станом на 30 вересня втрати Росії нібито перевищили 1 млн 110 тис. особового складу. Наші захисники також знищили 11 222 танки, 23 291 одиницю бронетехніки, 33 311 артилерійських систем та інші засоби.

Олексій Герман також розповів про ситуацію на Сумському напрямку: частину ворожих підрозділів уже перекинули на Донеччину. Окрім того, нещодавно українські військові за допомогою FPV‑дрона збили російський гелікоптер Мі‑8.

Як вже писали "Коментарі", Україні дедалі важче протистояти масованим ударам з боку Росії. За словами першого заступника міністра оборони України, генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, Москва планує лише посилювати інтенсивність атак, про що він розповів у інтерв’ю для ВВС.