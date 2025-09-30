Только это поможет Украине вернуть все свои территории: озвучен громкий план

Президент США Дональд Трамп недавно выразил мнение, что Украина может восстановить границы 1991 года. Это реально, но для этого нужно решить ряд задач, — заявил военнослужащий 14-го корпуса Алексей Герман. По его убеждению, нашей армии нужны дополнительные средства, которые позволят создавать врагу еще больше проблем и в долгосрочной перспективе изменят ситуацию на фронте.

Война в Украине. Фото: УНИАН

По словам Германа, важно расширить возможности для ударов по глубоким тылам России: взрывать вражескую логистику и уничтожать ключевые военные предприятия — именно это будет иметь стратегический эффект.

На большей части линии столкновения ситуация остается относительно стабильной. В то же время, есть обострение на отдельных участках Донетчины и Харьковщины. Однако оккупантам не хватает сил, чтобы давить по всей протяженности фронта, отметил военный.

"Мы видим, что россияне вынужденно замедляются. Их мобилизационный ресурс ограничен. Мы достигли уровня ежемесячных потерь врага, которые он не успевает восстановить, — эти сложности будут только усиливаться", — добавил Герман.

По состоянию на 30 сентября потери России якобы превысили 1 млн. 110 тыс. личного состава. Наши защитники также уничтожили 11222 танка, 23291 единицу бронетехники, 33311 артиллерийских систем и другие средства.

Алексей Герман также рассказал о ситуации на Сумском направлении: часть вражеских подразделений уже перебросили в Донецкую область. Кроме того, недавно украинские военные с помощью FPV - дрона сбили российский вертолет Ми - 8.

Как уже писали "Комментарии", Украине все труднее противостоять массированным ударам со стороны России. По словам первого заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, Москва планирует лишь усиливать интенсивность атак, о чем он рассказал в интервью ВВС.