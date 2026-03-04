«Ти ж мене підманула»: героя «сво» поховали під українську пісню

У Росії під час поминального обіду за загиблим військовим пролунала українська пісня "Ти ж мене підманула". На це поскаржилася мати російського офіцера.

Героя «сво» поховали під українську пісню

За її словами, поминки за сином, який служив капітаном та командиром реактивної артилерійської батареї угруповання "Восток", відбувалися 14 червня у кафе. На захід, за словами жінки, прийшло близько 200 людей.

Під час виступів родичів та друзів, які згадували загиблого військового, поруч із закладом з іншого підприємства почала лунати гучна музика. Через це, як зазначає жінка, промови майже не було чути.

Особливу увагу вона звернула на те, що серед композицій прозвучала українська народна пісня "Ти ж мене підманула".

Мати військового заявила, що саме цей момент їй найбільше запам’ятався під час поминального заходу.

