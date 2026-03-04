Ты же меня обманула: героя «сво» похоронили под украинскую песню

В России во время поминального обеда за погибшим военным раздалась украинская песня "Ты же меня обманула". На это пожаловалась мать русского офицера.

Героя «сво» похоронили под украинскую песню

По ее словам, поминки за сыном, служившим капитаном и командиром реактивной артиллерийской батареи группировки "Восток", проходили 14 июня в кафе. На мероприятие, по словам женщины, пришло около 200 человек.

Во время выступлений родственников и друзей, упоминавших погибшего военного, рядом с заведением с другого предприятия начала звучать громкая музыка. Поэтому, как отмечает женщина, речи почти не было слышно.

Особое внимание она обратила на то, что среди композиций прозвучала украинская народная песня "Ты меня обманула".

Мать военного заявила, что именно этот момент ей больше всего запомнился во время поминального мероприятия.

