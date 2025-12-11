Терор Путіна в Україні стане ще страшнішим: на Заході заговорили про катастрофічний сценарій взимку

Москва знову відмовилася підтримати українську ініціативу щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Ба більше — Кремль фактично дав зрозуміти, що Росія має намір посилити атаки на українську енергосистему в зимовий період. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Удари РФ по українських енергооб'єктах. Фото: 24 Канал

Аналітики нагадують, що президент Володимир Зеленський заявив про готовність Києва погодитися на "енергетичне перемир’я". Українська сторона була б готова призупинити удари по російській енергетиці в обмін на те, що РФ припинила б атаки по українських об’єктах.

ISW підкреслює, що протягом 2025 року українські сили неодноразово завдавали точкових ударів по російських нафтопереробних підприємствах, суттєво зменшуючи доходи Кремля, які напряму фінансують воєнні дії РФ.

Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков відкинув пропозицію Зеленського, цинічно заявивши, що "Москва працює над миром, а не над припиненням вогню". Тим часом російський чиновник Кирило Дмитрієв звинуватив Україну, Британію та ЄС у нібито спробі "виманити" Росію на короткострокове перемир’я.

Американські експерти додають, що між країнами так і не було досягнуто жодних офіційних домовленостей щодо перемир’я, яке РФ оголосила одноосібно 18 березня цього року, після чого його не продовжувала.

У звіті нагадується, що навесні 2025 року ISW дійшов висновку: Кремль навмисно залишив умови "тимчасового перемир’я" нечіткими, щоб згодом звинуватити Україну в його порушенні.

Крім того, прокремлівські російські військові блогери заявляли, що російська армія повинна цілком паралізувати українську енергомережу, оскільки невдача в цьому може негативно вплинути на наступальні дії РФ на фронті.

Як вже писали "Коментарі", Росія та США наполягають на тому, щоб Київ передав приблизно чверть Донецької області та частину Луганської, що досі залишаються під контролем України. Financial Times наголошує, що ця територія має велике політичне значення для української столиці.