Террор Путина в Украине станет еще страшнее: на Западе заговорили о катастрофическом сценарии зимой

Москва снова отказалась поддержать украинскую инициативу по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Более того — Кремль фактически дал понять, что Россия намерена усилить атаки на украинскую энергосистему в зимний период. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Удары РФ по украинским энергообъектам. Фото: 24 Канал

Аналитики напоминают, что президент Владимир Зеленский заявил о готовности Киева согласиться на "энергетическое перемирие". Украинская сторона была готова приостановить удары по российской энергетике в обмен на то, что РФ прекратила бы атаки по украинским объектам.

ISW подчеркивает, что в течение 2025 года украинские силы неоднократно наносили точечные удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, существенно уменьшая доходы Кремля, напрямую финансирующие военные действия РФ.

Пресссекретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отверг предложение Зеленского, цинично заявив, что "Москва работает над миром, а не над прекращением огня". Между тем, российский чиновник Кирилл Дмитриев обвинил Украину, Британию и ЕС в якобы попытке "выманить" Россию на краткосрочное перемирие.

Американские эксперты добавляют, что между странами так и не были достигнуты никакие официальные договоренности о перемирии, которое РФ объявила единолично 18 марта этого года, после чего его не продлевала.

В отчете напоминается, что весной 2025 года ISW пришел к выводу: Кремль намеренно оставил условия "временного перемирия" нечеткими, чтобы впоследствии обвинить Украину в его нарушении.

Кроме того, прокремлевские российские военные блоггеры заявляли, что российская армия должна полностью парализовать украинскую энергосеть, поскольку неудача в этом может оказать негативное влияние на наступательные действия РФ на фронте.

