Тепло приходить під двері: держава почала роздавати «Пакунки тепла» – хто отримає допомогу вже зараз

Зима вкотре випробовує українців на витривалість. Через удари Росії по енергетичній інфраструктурі та складну ситуацію з теплопостачанням уряд запустив новий формат адресної допомоги для тих, хто найбільше ризикує залишитися без тепла. Йдеться про так звані "Пакунки тепла", які вже почали отримувати пенсіонери та інші вразливі категорії населення.

Пенсіонерам і вразливим категоріям українців почали видавати «Пакунки тепла»: що всередині та де їх уже доставили

Про старт програми повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, держава поєднує масштабні антикризові заходи в енергетиці з точковою підтримкою конкретних людей, для яких холод може стати реальною загрозою.

"Через безпрецедентні удари по енергосистемі та сильні морози ситуація залишається складною. Саме тому ми спрямовуємо допомогу тим, хто зараз найбільше її потребує", – наголосила Свириденко.

Хто отримує "Пакунки тепла"

Адресна допомога передусім спрямована на:

одиноких пенсіонерів;

маломобільних громадян;

людей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Програма реалізується спільно з групою "Нафтогаз", що дозволило оперативно сформувати та доставити перші партії допомоги.

Де вже роздали пакунки

За офіційною інформацією, перші 10 тисяч "Пакунків тепла" вже передані мешканцям:

Дарницького, Деснянського та Дніпровського районів Києва;

Київської області – зокрема в Борисполі та Броварах.

Надалі географію програми планують розширювати, залежно від ситуації з опаленням і потреб на місцях.

Що всередині

Кожен пакунок укомплектований так, щоб допомогти пережити холодний період:

речі для збереження тепла;

засоби, які дозволяють залишатися на зв’язку;

можливість зарядити телефони та медичні пристрої, від яких залежить здоров’я і життя.

Уряд підкреслює: це не разова акція, а елемент системної підтримки вразливих українців у період енергетичної нестабільності.

