logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Тепло приходит под дверь: государство начало раздавать «Упаковки тепла» – кто получит помощь уже сейчас
commentss НОВОСТИ Все новости

Тепло приходит под дверь: государство начало раздавать «Упаковки тепла» – кто получит помощь уже сейчас

На фоне морозов и проблем с отоплением правительство запускает новую адресную поддержку – первые тысячи свертков уже дошли до людей.

2 февраля 2026, 17:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Зима еще раз испытывает украинцев на выносливость. Из-за ударов России по энергетической инфраструктуре и сложной ситуации с теплоснабжением правительство запустило новый формат адресной помощи для тех, кто больше всего рискует остаться без тепла. Речь идет о так называемых "Упаковках тепла" , которые уже начали получать пенсионеры и другие уязвимые категории населения.

Тепло приходит под дверь: государство начало раздавать «Упаковки тепла» – кто получит помощь уже сейчас

Пенсионерам и уязвимым категориям украинцев начали выдавать «Упаковки тепла»: что внутри и где их уже доставили

О старте программы сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко . По ее словам, государство объединяет масштабные антикризисные меры в энергетике с точечной поддержкой конкретных людей , для которых холод может стать реальной угрозой.

"Из-за беспрецедентных ударов по энергосистеме и сильных морозов ситуация остается сложной. Именно поэтому мы направляем помощь тем, кто сейчас больше всего в ней нуждается", – подчеркнула Свириденко.

Кто получает "Упаковки тепла"

Адресная помощь, прежде всего, направлена на:

  • одиноких пенсионеров;

  • маломобильных граждан;

  • людей, находящихся в сложных обстоятельствах.

Программа реализуется совместно с группой "Нефтегаз" , что позволило оперативно сформировать и доставить первые партии помощи.

Где уже раздали упаковки

По официальной информации, первые 10 тысяч "Упаковок тепла" уже переданы жителям:

  • Дарницкого, Деснянского и Днепровского районов Киева;

  • Киевской области – в частности, в Борисполе и Броварах.

В дальнейшем географию программы планируют расширять в зависимости от ситуации с отоплением и потребностей на местах.

Что внутри

Каждый пакет укомплектован так, чтобы помочь пережить холодный период:

  • вещи для сохранения тепла;

  • средства, позволяющие оставаться на связи;

  • возможность зарядить телефоны и медицинские устройства, от которых зависит здоровье и жизнь.

Правительство подчеркивает: это не разовая акция , а элемент системной поддержки уязвимых украинцев в период энергетической нестабильности.

Читайте также в "Комментариях", что ООН собирается урезать помощь Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости