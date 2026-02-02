Тепло приходит под дверь: государство начало раздавать «Упаковки тепла» – кто получит помощь уже сейчас

Зима еще раз испытывает украинцев на выносливость. Из-за ударов России по энергетической инфраструктуре и сложной ситуации с теплоснабжением правительство запустило новый формат адресной помощи для тех, кто больше всего рискует остаться без тепла. Речь идет о так называемых "Упаковках тепла" , которые уже начали получать пенсионеры и другие уязвимые категории населения.

Пенсионерам и уязвимым категориям украинцев начали выдавать «Упаковки тепла»: что внутри и где их уже доставили

О старте программы сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко . По ее словам, государство объединяет масштабные антикризисные меры в энергетике с точечной поддержкой конкретных людей , для которых холод может стать реальной угрозой.

"Из-за беспрецедентных ударов по энергосистеме и сильных морозов ситуация остается сложной. Именно поэтому мы направляем помощь тем, кто сейчас больше всего в ней нуждается", – подчеркнула Свириденко.

Кто получает "Упаковки тепла"

Адресная помощь, прежде всего, направлена на:

одиноких пенсионеров;

маломобильных граждан;

людей, находящихся в сложных обстоятельствах.

Программа реализуется совместно с группой "Нефтегаз" , что позволило оперативно сформировать и доставить первые партии помощи.

Где уже раздали упаковки

По официальной информации, первые 10 тысяч "Упаковок тепла" уже переданы жителям:

Дарницкого, Деснянского и Днепровского районов Киева;

Киевской области – в частности, в Борисполе и Броварах.

В дальнейшем географию программы планируют расширять в зависимости от ситуации с отоплением и потребностей на местах.

Что внутри

Каждый пакет укомплектован так, чтобы помочь пережить холодный период:

вещи для сохранения тепла;

средства, позволяющие оставаться на связи;

возможность зарядить телефоны и медицинские устройства, от которых зависит здоровье и жизнь.

Правительство подчеркивает: это не разовая акция , а элемент системной поддержки уязвимых украинцев в период энергетической нестабильности.

