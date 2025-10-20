Тепер варіантів розвитку подій по війні в Україні є лише два: деталі

Зустріч Трамп-Путін попередньо має відбутися 30 жовтня, а це означає, що протягом наступних днів ми матимемо десятки вкидів найсенсаційніших і, переважно, неіснуючих, подробиць. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Експерт пояснив, що, коли ми говоримо про Трампа, ми маємо памʼятати дві речі: по-перше, він навчений Аляскою і розуміє, що прямий тиск на Україну призведе до того, що знову всі, навіть протрампівські ЗМІ, обʼєднаються проти нього. По-друге, переговорна стратегія Трампа – це стратегічна невизначеність.

Вадим Денисенко зазначає, що він не переглянув своєї позиції і, як і раніше вважає, що переговори у Будапешті – це частина переговорної стратегії з Китаєм. Трамп та його адміністрація протягом останніх місяців робила все від себе залежне, щоб Китай не зміг створити своєї жорсткої коаліції і вийшов на переговори з США в оточенні групи сателітів, які мають спільну позицію, перш за все по збереженню нинішньої системи світової торгівлі, які США планомірно руйнують останні 6-7 років. Трамп вже виконав план мінімум: такої коаліції нема і не буде, а найбільш відданий сателіт Китаю – Росія, перед цими переговорами буде в підвішеному стані, чим би не закінчилися переговори у Будапешті.

"Я поки слабо вірю у мир: Путін зробить все від себе залежне, щоб зірвати переговори і для свого "інформпростору" подасть це, як спробу України зірвати переговори, але ця історія не працюватиме на американські ЗМІ, попри те, що Кремль розконсервує всі свої, найсекретніші консерви-журналістів", – зазначив експерт.

За його словами, варіантів розвитку подій є два. Менш реалістичний: Путін погоджується на перемирʼя по лінії розмежування і нас змушують погодитися на мовно-церковно-ракетні компроміси. І тоді нас будуть змушувати протягом 45-60 днів провести президентські вибори.

"Якщо переговори будуть зірвані, що більш вірогідно, ми переходимо в стадію продовження війни, де питання миру вже буде практично неможливим без переговорних компромісів між США та КНР", – констатував Вадим Денисенко.

