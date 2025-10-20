logo_ukra

BTC/USD

110978

ETH/USD

4064.13

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Тепер варіантів розвитку подій по війні в Україні є лише два: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Тепер варіантів розвитку подій по війні в Україні є лише два: деталі

Якщо переговори будуть зірвані, що більш вірогідно, ми переходимо в стадію продовження війни, де питання миру вже буде практично неможливим

20 жовтня 2025, 09:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зустріч Трамп-Путін попередньо має відбутися 30 жовтня, а це означає, що протягом наступних днів ми матимемо десятки вкидів найсенсаційніших і, переважно, неіснуючих, подробиць. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Тепер варіантів розвитку подій по війні в Україні є лише два: деталі

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Експерт пояснив, що, коли ми говоримо про Трампа, ми маємо памʼятати дві речі: по-перше, він навчений Аляскою і розуміє, що прямий тиск на Україну призведе до того, що знову всі, навіть протрампівські ЗМІ, обʼєднаються проти нього. По-друге, переговорна стратегія Трампа – це стратегічна невизначеність.

Вадим Денисенко зазначає, що він не переглянув своєї позиції і, як і раніше вважає, що переговори у Будапешті – це частина переговорної стратегії з Китаєм. Трамп та його адміністрація протягом останніх місяців робила все від себе залежне, щоб Китай не зміг створити своєї жорсткої коаліції і вийшов на переговори з США в оточенні групи сателітів, які мають спільну позицію, перш за все по збереженню нинішньої системи світової торгівлі, які США планомірно руйнують останні 6-7 років. Трамп вже виконав план мінімум: такої коаліції нема і не буде, а найбільш відданий сателіт Китаю – Росія, перед цими переговорами буде в підвішеному стані, чим би не закінчилися переговори у Будапешті.

"Я поки слабо вірю у мир: Путін зробить все від себе залежне, щоб зірвати переговори і для свого "інформпростору" подасть це, як спробу України зірвати переговори, але ця історія не працюватиме на американські ЗМІ, попри те, що Кремль розконсервує всі свої, найсекретніші консерви-журналістів", – зазначив експерт. 

За його словами, варіантів розвитку подій є два. Менш реалістичний: Путін погоджується на перемирʼя по лінії розмежування і нас змушують погодитися на мовно-церковно-ракетні компроміси. І тоді нас будуть змушувати протягом 45-60 днів провести президентські вибори. 

"Якщо переговори будуть зірвані, що більш вірогідно, ми переходимо в стадію продовження війни, де питання миру вже буде практично неможливим без переговорних компромісів між США та КНР", – констатував Вадим Денисенко.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Трамп відповів, чи справді змушував Зеленського погодитись віддати Росії весь Донбас.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини