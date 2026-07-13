Тепер в України з'явилася нова непереборна проблема: озвучено тривожну заяву про удар з Вашингтону



















Раптова смерть американського сенатора Ліндсі Грема, який був одним із найпослідовніших прихильників жорсткого тиску на Росію, може суттєво вплинути на перспективи ухвалення нового пакета санкцій США. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи політичні наслідки цієї події.

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За словами експерта, саме Грем був ключовим автором і лобістом масштабного законопроєкту, який передбачав посилення економічного тиску на Москву, зокрема щодо російського енергетичного сектору.

"Фактично саме Ліндсі Грем просував цей проєкт, лобіював його і збирав підтримку серед сенаторів. Його раптова смерть повністю заблокувала просування цього пакета санкцій", – зазначив Мусієнко.

Експерт звернув увагу, що законопроєкт передбачав запровадження жорстких мит і обмежень щодо покупців російської нафти та газу. На його думку, це могло стати одним із найболючіших ударів по доходах Кремля від експорту енергоносіїв.

Мусієнко також нагадав, що проти цього документа виступав президент США Дональд Трамп.

"Єдиним, хто фактично виступав проти просування цього пакета, був Дональд Трамп. Саме він блокував його просування", – наголосив експерт.

Водночас він не вважає, що американський президент зацікавлений у повній поразці Росії. На його думку, Трамп прагне залишити собі простір для переговорів із Кремлем.

"Трамп хоче увійти в історію як політик, який досяг успіху. Але він дотримується підходу, що зараз не можна завдавати Росії тотальної військової поразки. Він залишає можливість для домовленостей", – пояснив Мусієнко.

Експерт також припустив, що втрата такого впливового союзника України може ускладнити просування нових санкцій у Конгресі та відтермінувати ухвалення рішень, які могли б суттєво посилити економічний тиск на Кремль. Водночас Мусієнко наголосив, що підтримка України у США не залежить лише від однієї політичної фігури. Однак смерть Ліндсі Грема створює нову політичну реальність, у якій прихильникам жорсткої лінії щодо Росії доведеться шукати нового лідера, здатного об'єднати більшість у Сенаті навколо санкційної політики.

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