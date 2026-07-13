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Теперь у Украины появилась новая непреодолимая проблема: озвучено тревожное заявление об ударе из Вашингтона

Именно Линдси Грэм был главным инициатором и движущей силой законопроекта, который должен существенно усилить экономическое давление на Россию.

13 июля 2026, 13:05
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Клименко Елена








Внезапная смерть американского сенатора Линдси Грэма, который был одним из самых последовательных сторонников жесткого давления на Россию, может оказать существенное влияние на перспективы принятия нового пакета санкций США. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя политические последствия этого события.

Теперь у Украины появилась новая непреодолимая проблема: озвучено тревожное заявление об ударе из Вашингтона

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, именно Грэм был ключевым автором и лоббистом масштабного законопроекта, предусматривавшего усиление экономического давления на Москву, в том числе в отношении российского энергетического сектора.  

"Фактически именно Линдси Грэм продвигал этот проект, лоббировал его и собирал поддержку среди сенаторов. Его внезапная смерть полностью заблокировала продвижение этого пакета санкций", – отметил Мусиенко.

Эксперт обратил внимание, что законопроект предполагал введение жестких пошлин и ограничений в отношении покупателей российской нефти и газа. По его мнению, это могло стать одним из самых болезненных ударов по доходам Кремля от экспорта энергоносителей.

Мусиенко также напомнил, что против этого документа выступал президент США Дональд Трамп.  

"Единственным, кто фактически выступал против продвижения этого пакета, был Дональд Трамп. Именно он блокировал его продвижение", – подчеркнул эксперт.

В то же время, он не считает, что американский президент заинтересован в полном поражении России. По его мнению, Трамп стремится оставить себе простор для переговоров с Кремлем.

"Трамп хочет войти в историю как достигший успеха политик. Но он придерживается подхода, что сейчас нельзя наносить России тотальное военное поражение. Он оставляет возможность для договоренностей", — пояснил Мусиенко.

Эксперт также предположил, что потеря такого влиятельного союзника Украины может осложнить продвижение новых санкций в Конгрессе и отсрочить принятие решений, которые могли бы существенно усилить экономическое давление на Кремль. В то же время Мусиенко подчеркнул, что поддержка Украины в США не зависит только от одной политической фигуры. Однако смерть Линдси Грэма создает новую политическую реальность, в которой сторонникам жесткой линии по отношению к России придется искать нового лидера, способного объединить большинство в Сенате вокруг санкционной политики.

Портал "Комментарии" уже писал , что прекращение боевых действий без надежных международных гарантий безопасности не обязательно будет означать наступление продолжительного мира. Напротив, такое развитие событий способно создать стратегические преимущества для России и поставить Украину в более уязвимое положение. Такое мнение высказал российский оппозиционный юрист и блоггер Марк Фейгин.



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