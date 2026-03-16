Тепер у Києва є найкращі козирі: стало відомо, чому до України різко змінили ставлення на переговорах

Останні кілька тижнів українські безпілотники відіграли ключову роль у зміцненні позицій Києва на міжнародній дипломатичній арені, заявив військовий експерт Іван Тимочко в ефірі "Українського Радіо". Він наголосив, що внесок дронів у переговорний процес не поступається, а іноді й перевищує вплив роботи дипломата. За його словами, навіть попри тимчасову паузу у публічних консультаціях, переговори між Україною, США та Росією фактично продовжувалися за лаштунками, дозволяючи країні утримувати важелі впливу.

Тимочко відзначив, що перші суттєві зміни в тристоронніх перемовинах можуть проявитися вже після першого місяця військових подій навколо Ірану. Попри це, Україна наразі має перевагу, адже саме дрони дозволяють демонструвати силу та точність у військових операціях, що безпосередньо зміцнює аргументи Києва на переговорах.

Військовий аналітик підкреслив, що розвиток ситуації на Близькому Сході може змінювати динаміку переговорів. Він нагадав, що президент США Дональд Трамп раніше планував обмежену військову кампанію тривалістю 3–4 тижні, і зараз наближається момент, коли міжнародні гравці зможуть оцінити її результати. Це, за словами Тимочка, безпосередньо вплине на переговорний процес і позиції сторін.

Особливу увагу експерт звернув на необхідність утримання досягнутого тиску на ворога. Він зазначив, що заяви Трампа про готовність Путіна підписати угоду, тоді як Україна нібито "упирається", швидше відображають емоційний стан американського лідера, ніж реальні факти.

