Теперь у Киева есть лучшие козыри: стало известно, почему к Украине резко изменили отношение к переговорам

Последние несколько недель украинские беспилотники сыграли ключевую роль в укреплении позиций Киева на международной дипломатической арене, заявил военный эксперт Иван Тимочко в эфире Украинского Радио. Он подчеркнул, что вклад дронов в переговорный процесс не уступает, а иногда и превышает влияние работы дипломата. По его словам, даже, несмотря на временную паузу в публичных консультациях, переговоры между Украиной, США и Россией фактически продолжались за кулисами, позволяя стране удерживать рычаги влияния.

Тимочко отметил, что первые существенные изменения в трехсторонних переговорах могут проявиться уже после первого месяца военных событий вокруг Ирана. Несмотря на это, Украина имеет преимущество, ведь именно дроны позволяют демонстрировать силу и точность в военных операциях, что непосредственно укрепляет аргументы Киева на переговорах.

Военный аналитик подчеркнул, что развитие ситуации на Ближнем Востоке может изменять динамику переговоров. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее планировал ограниченную военную кампанию продолжительностью 3-4 недели, и сейчас близится момент, когда международные игроки смогут оценить ее результаты. Это, по словам Тимочка, напрямую повлияет на переговорный процесс и позиции сторон.

Особое внимание эксперт обратил на необходимость удержания достигнутого давления на врага. Он отметил, что заявления Трампа о готовности Путина подписать соглашение, в то время как Украина якобы "упирается", скорее отражают эмоциональное состояние американского лидера, чем реальные факты.

