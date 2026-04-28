Тепер РФ відповість сповна: у ЄС зробили жорстку заяву про нове покарання Путіну
Тепер РФ відповість сповна: у ЄС зробили жорстку заяву про нове покарання Путіну

Для Європи Україна є не просто об’єктом емоційної солідарності, а й ключовим чинником забезпечення власної безпеки та гарантом миру на континенті

28 квітня 2026, 10:55
Європейський Союз готує черговий, уже 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, який, за оцінками дипломатів, може стати одним із найжорсткіших. Особливий акцент у нових обмеженнях планується зробити на енергетичному секторі, що є ключовим джерелом доходів російського бюджету. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в коментарі ERR.

Водночас дипломат звернув увагу, що одним із найскладніших питань для ЄС залишається процес розширення. За його словами, вже понад два роки Угорщина блокує просування України та Молдови на шляху до членства, через що не було відкрито навіть перший переговорний кластер.

Цахкна наголосив, що зараз важливо використати нову політичну динаміку в Євросоюзі для пришвидшення процесу. Він припустив, що після зміни політичних розкладів можна буде сформувати "максимальний пакет рішень" до червневого саміту лідерів ЄС, коли відбудеться чергове узгодження ключових питань розширення.

Окремо міністр підкреслив стратегічне значення України для Європи. За його словами, йдеться не лише про прояв солідарності, а про безпековий фактор для всього континенту. "Україна для Європи — це не просто емоційна підтримка, а гарантія нашого власного миру", — зазначив він. 

Також Цахкна додав, що вступ України до ЄС і подальше розширення Союзу є критично важливими, зокрема і для Молдови, яка, на його думку, фактично опинилася в заручниках через політичні затримки в євроінтеграційному процесі.

Раніше повідомлялося, що ЄС уже запускав процедури щодо погодження багатомільярдної фінансової допомоги Україні та попередніх пакетів санкцій проти Росії. У Брюсселі підкреслюють, що підтримка Києва та посилення тиску на Москву залишаються взаємопов’язаними елементами європейської політики безпеки.

Як вже писали "Коментарі", у російському пропагандистському та воєнно-блогерському середовищі дедалі помітнішими стають зміни в риториці щодо війни проти України. Якщо раніше там активно транслювали впевненість у швидкій "перемозі" та виконанні поставлених Кремлем цілей, то нині все частіше звучать тривожні оцінки, роздратування і навіть побоювання щодо затяжного характеру конфлікту та можливих невдач.



