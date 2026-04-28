Теперь РФ ответит сполна: в ЕС сделали жесткое заявление о новом наказании Путину

Европейский Союз готовит очередной уже 21-й пакет санкций против Российской Федерации, который, по оценкам дипломатов, может стать одним из самых жестких. Особый акцент в новых ограничениях планируется сделать на энергетическом секторе, являющемся ключевым источником доходов российского бюджета. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в комментарии ERR.

В то же время, дипломат обратил внимание, что одним из самых сложных вопросов для ЕС остается процесс расширения. По его словам, уже более двух лет Венгрия блокирует продвижение Украины и Молдовы по пути к членству, из-за чего не был открыт даже первый переговорный кластер.

Цахкна подчеркнул, что сейчас важно использовать новую политическую динамику в Евросоюзе для ускорения процесса. Он предположил, что после смены политических раскладов можно будет сформировать "максимальный пакет решений" к июньскому саммиту лидеров ЕС, когда состоится очередное согласование ключевых вопросов расширения.

Отдельно министр подчеркнул стратегическое значение Украины для Европы. По его словам, речь идет не только о проявлении солидарности, но и о факторе безопасности для всего континента. "Украина для Европы — это не просто эмоциональная поддержка, а гарантия нашего собственного мира", — отметил он.

Также Цахкна добавил, что вступление Украины в ЕС и дальнейшее расширение Союза критически важны, в том числе и для Молдовы, которая, по его мнению, фактически оказалась в заложниках из-за политических задержек в евроинтеграционном процессе.

Ранее сообщалось, что ЕС уже запускал процедуры согласования многомиллиардной финансовой помощи Украине и предыдущих пакетов санкций против России. В Брюсселе подчеркивают, что поддержка Киева и усиление давления на Москву остаются взаимосвязанными элементами европейской политики безопасности.

Как уже писали "Комментарии", в российской пропагандистской и военно-блогерской среде все заметнее становятся изменения в риторике войны против Украины. Если раньше там активно транслировали уверенность в скорой "победе" и выполнении поставленных Кремлем целей, то сейчас все чаще звучат тревожные оценки, раздражение и даже опасения затяжного характера конфликта и возможных неудач.