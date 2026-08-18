Тепер Путіну буде невимовно боляче: журналіст приголомшив правдою про фатальний сигнал для Кремля

Росія зіткнулася з однією з наймасштабніших атак безпілотників на Москву за останній час. За повідомленнями російської сторони, до столиці та Московської області прямували сотні дронів, через що довелося обмежувати роботу аеропортів. Журналіст Віталій Портников вважає, що значення цієї атаки може виявитися значно ширшим за безпосередні військові наслідки.

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За його словами, особливо показовими є повідомлення про перебої з електропостачанням у Павлово-Посадському районі Московської області. Якщо удари по російській інфраструктурі призводитимуть до тривалих проблем із електрикою та опаленням, наслідки війни дедалі відчутніше позначатимуться на самих росіянах.

"Війну на виснаження можна вести в обидві сторони. Якщо Росія намагається залякати українців перспективою важкої зими, то такі удари можуть повернутися відлунням до російських громадян. Якщо критична інфраструктура Росії буде виводитися з ладу, а люди залишатимуться без світла й тепла, для них це може стати першою по-справжньому важкою зимою за весь час великої війни", – зазначив Портников.

Журналіст наголошує, що російське суспільство тривалий час сприймало війну як щось віддалене, оскільки основні бойові дії відбувалися на території України. Натомість поява регулярних атак у великих російських містах може змінювати це сприйняття.

На думку Портникова, особливо чутливими до таких змін можуть виявитися російські еліти, які почнуть безпосередньо втрачати майно, ресурси та звичний рівень комфорту.

"Коли війна приходить у власний дім, суспільна реакція стає зовсім іншою. Якщо росіяни почнуть регулярно відчувати перебої з електроенергією, проблеми з опаленням та інші наслідки ударів, війна перестане бути для них далекою телевізійною історією. Саме це може створити реальний тиск на російську владу і зробити продовження агресії дедалі дорожчим для Кремля", – пояснив журналіст.

Портал "Коментарі" вже писав, що повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони може стати серйозною політичною поразкою для президента Володимира Зеленського. Так вважає політолог Олексій Голобуцький, який також висловив сумніви щодо електоральних перспектив глави держави після завершення воєнного стану.