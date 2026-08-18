Теперь Путину будет несказанно больно: журналист ошеломил правдой о роковом сигнале для Кремля.

Россия столкнулась с одной из самых масштабных атак беспилотников на Москву за последнее время. По сообщениям российской стороны, в столицу и Московскую область следовали сотни дронов, из-за чего пришлось ограничивать работу аэропортов. Журналист Виталий Портников считает, что значение этой атаки может оказаться значительно шире непосредственных военных последствий.

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По его словам, особенно показательны сообщения о перебоях с электроснабжением в Павлово-Посадском районе Московской области. Если удары по российской инфраструктуре будут приводить к продолжительным проблемам с электричеством и отоплением, последствия войны все больше будут сказываться на самих россиянах.

"Войну на истощение можно вести в обе стороны. Если Россия пытается запугать украинцев перспективой тяжелой зимы, такие удары могут вернуться эхом к российским гражданам. Если критическая инфраструктура России будет выводиться из строя, а люди будут оставаться без света и тепла, для них это может стать первой по-настоящему тяжелой зимой за все время войны", – отметил Портников.

Журналист отмечает, что российское общество долгое время воспринимало войну как нечто отдаленное, поскольку основные боевые действия происходили на территории Украины. Появление регулярных атак в крупных российских городах может изменять это восприятие.

По мнению Портникова, особенно чувствительными к таким изменениям могут оказаться российские элиты, которые начнут терять имущество, ресурсы и привычный уровень комфорта.

"Когда война приходит в свой дом, общественная реакция становится совсем другой. Если русские начнут регулярно ощущать перебои с электроэнергией, проблемы с отоплением и другие последствия ударов, война перестанет быть для них далекой телевизионной историей. Именно это может создать реальное давление на российские власти и сделать продолжение агрессии дороже для Кремля", – пояснил журналист.

Портал "Комментарии" уже писал, что возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны может стать серьезным политическим поражением для президента Владимира Зеленского. Так считает политолог Алексей Голобуцкий, который также выразил сомнения в электоральных перспективах главы государства после завершения военного положения.