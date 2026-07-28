Тепер одних заяв буде замало: Трампу озвучили категоричний ультиматум через зустріч із Зеленським

Майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом може стати одним із ключових дипломатичних етапів у питанні завершення російсько-української війни. Водночас головним показником її успіху стануть не гучні заяви, а конкретні кроки Вашингтона щодо тиску на Кремль. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович.

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За словами експерта, графік переговорів свідчить про серйозність намірів американської сторони. Передбачена закрита півторагодинна зустріч Зеленського і Трампа, а також окремі переговори українського президента з американськими сенаторами, під час яких Київ переконуватиме союзників підтримати нові санкційні рішення.

Рейтерович зазначив, що нині між Києвом і Вашингтоном немає принципових розбіжностей, які могли б зірвати переговори. На його думку, оптимальним результатом стане повернення Сполучених Штатів до активної ролі в мирному процесі.

"Оптимальний варіант для України – це те, що після цієї розмови Сполучені Штати повернуться до теми відновлення переговорів, але робитимуть це вже в достатньо жорсткому форматі", – наголосив політолог.

Водночас він підкреслив, що самих закликів до миру вже недостатньо. Якщо Росія й надалі ігноруватиме можливість переговорів, США мають перейти до реальних інструментів тиску.

"Результативною ця зустріч буде тоді, коли Трамп не просто скаже, що треба продовжувати перемовини, а зробить конкретні кроки, які дозволять їх відновити", – пояснив Рейтерович.

Серед можливих важелів експерт назвав посилення санкцій, зокрема щодо покупців російської нафти, а також інші механізми економічного й політичного тиску на Москву. Він також зауважив, що окремі заяви про можливу передачу Україні нових видів озброєння можуть мати насамперед символічне значення, демонструючи готовність США підтримувати Київ.

Водночас політолог закликав не очікувати швидкого завершення війни. На його переконання, президент РФ Володимир Путін поки що не демонструє готовності до реальних компромісів і розраховує продовжувати бойові дії.

"У Путіна поки такого бажання немає. Він збирається ще достатньо довгий період часу воювати. І тут Трампу треба приймати рішення – чи просто спостерігати, чи переходити до конкретних дій", – підсумував Ігор Рейтерович.

Портал "Коментарі" вже писав, що зміна прем'єр-міністра у Великій Британії не вплинула на рівень підтримки України, а майбутні переговори президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом можуть стати важливим кроком до поглиблення стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном. Таку думку висловив політолог Олег Лісний.