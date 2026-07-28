Теперь одних заявлений будет мало: Трампу озвучили категорический ультиматум из-за встречи с Зеленским

Предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может стать одним из ключевых дипломатических этапов по завершению российско-украинской войны. В то же время, главным показателем ее успеха станут не громкие заявления, а конкретные шаги Вашингтона по давлению на Кремль. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович.

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По словам эксперта, график переговоров свидетельствует о серьезности намерений американской стороны. Предусмотрена закрытая полуторачасовая встреча Зеленского и Трампа, а также переговоры украинского президента с американскими сенаторами, в ходе которых Киев будет убеждать союзников поддержать новые санкционные решения.

Рейтерович отметил, что сейчас между Киевом и Вашингтоном нет принципиальных разногласий, которые могли бы сорвать переговоры. По его мнению, оптимальным результатом станет возвращение Соединенных Штатов в активную роль в мирном процессе.

"Оптимальный вариант для Украины – это то, что после этого разговора Соединенные Штаты вернутся к теме возобновления переговоров, но будут делать это уже в достаточно жестком формате", – подчеркнул политолог.

В то же время он подчеркнул, что самих призывов к миру уже недостаточно. Если Россия и дальше будет игнорировать возможность переговоров, США должны перейти к реальным инструментам давления.

"Результативная эта встреча будет тогда, когда Трамп не просто скажет, что нужно продолжать переговоры, а сделает конкретные шаги, которые позволят их возобновить", — пояснил Рейтерович.

Среди возможных рычагов эксперт назвал ужесточение санкций, в том числе в отношении покупателей российской нефти, а также другие механизмы экономического и политического давления на Москву. Он также отметил, что отдельные заявления о возможной передаче Украине новых видов вооружения могут иметь, прежде всего, символическое значение, демонстрируя готовность США поддерживать Киев.

В то же время политолог призвал не ожидать скорого завершения войны. По его убеждению, президент РФ Владимир Путин пока не демонстрирует готовность к реальным компромиссам и рассчитывает продолжать боевые действия.

"У Путина пока такого желания нет. Он собирается еще достаточно долгий период времени воевать. И здесь Трампу нужно принимать решения — просто наблюдать, или переходить к конкретным действиям", — подытожил Игорь Рейтерович.

Портал "Комментарии" уже писал , что смена премьер-министра в Великобритании не повлияла на уровень поддержки Украины, а предстоящие переговоры президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом могут стать важным шагом к углублению стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном. Такое мнение высказал политолог Олег Лесной.