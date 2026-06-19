logo_ukra

BTC/USD

62938

ETH/USD

1696.09

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Тепер обстріли Путіна стануть марними: стало відомо про сенсаційне рішення Трампа щодо України
commentss НОВИНИ Всі новини

Тепер обстріли Путіна стануть марними: стало відомо про сенсаційне рішення Трампа щодо України

США можуть надати ліцензії на виробництво українських ракет, і, за словами Володимира Зеленського, Вашингтон уже позитивно відреагував на цю ідею

19 червня 2026, 19:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати вперше продемонстрували готовність розглянути можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет, а також посилення систем протиповітряної оборони. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами після переговорів із президентом Гондурасу Насрі Асфурою.

Тепер обстріли Путіна стануть марними: стало відомо про сенсаційне рішення Трампа щодо України

Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, Україна порушувала це питання ще за часів адміністрації Джо Байдена, однак тоді ініціатива не отримала необхідної підтримки з боку Вашингтона. Нині ж, як зазначає президент, з’явилися перші позитивні сигнали щодо можливого перегляду підходів США до цього питання.

"Я дуже надіюсь, що вони (США – ред.) повернуться з позитивною відповіддю, і ми зможемо отримати ліцензії для того, щоб наші можливості, а у нас є можливість, для того, щоб наші компанії, приватний сектор, і наші державні компанії ВПК змогли допомогти Україні, змогли допомогти країнам Близького Сходу, змогли допомогти і країнам Європи. Подивимось", — зазначив Зеленський. 

Глава держави підкреслив, що йдеться не лише про посилення обороноздатності України, а й про розвиток власного оборонно-промислового комплексу, який у разі отримання відповідних дозволів міг би розширити виробництво сучасних озброєнь для міжнародних партнерів. 

Окремо Зеленський нагадав, що Україна вже досягла домовленостей із союзниками щодо зміцнення системи ППО, включно з перспективою ліцензійного виробництва американських оборонних технологій. Такі кроки, за його словами, мають стратегічне значення для безпеки держави.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна залишається відкритою до переговорного процесу з Росією, навіть попри жорстку оцінку її керівництва. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий до діалогу з російською стороною, однак ефективність таких перемовин значною мірою залежить від активної участі європейських партнерів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини