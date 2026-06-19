Тепер обстріли Путіна стануть марними: стало відомо про сенсаційне рішення Трампа щодо України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати вперше продемонстрували готовність розглянути можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет, а також посилення систем протиповітряної оборони. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами після переговорів із президентом Гондурасу Насрі Асфурою.

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За словами Зеленського, Україна порушувала це питання ще за часів адміністрації Джо Байдена, однак тоді ініціатива не отримала необхідної підтримки з боку Вашингтона. Нині ж, як зазначає президент, з’явилися перші позитивні сигнали щодо можливого перегляду підходів США до цього питання.

"Я дуже надіюсь, що вони (США – ред.) повернуться з позитивною відповіддю, і ми зможемо отримати ліцензії для того, щоб наші можливості, а у нас є можливість, для того, щоб наші компанії, приватний сектор, і наші державні компанії ВПК змогли допомогти Україні, змогли допомогти країнам Близького Сходу, змогли допомогти і країнам Європи. Подивимось", — зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що йдеться не лише про посилення обороноздатності України, а й про розвиток власного оборонно-промислового комплексу, який у разі отримання відповідних дозволів міг би розширити виробництво сучасних озброєнь для міжнародних партнерів.

Окремо Зеленський нагадав, що Україна вже досягла домовленостей із союзниками щодо зміцнення системи ППО, включно з перспективою ліцензійного виробництва американських оборонних технологій. Такі кроки, за його словами, мають стратегічне значення для безпеки держави.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна залишається відкритою до переговорного процесу з Росією, навіть попри жорстку оцінку її керівництва. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий до діалогу з російською стороною, однак ефективність таких перемовин значною мірою залежить від активної участі європейських партнерів.