Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США впервые продемонстрировали готовность рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий на производство ракет, а также усиление систем противовоздушной обороны. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами после переговоров с президентом Гондураса Насри Асфурой.

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По словам Зеленского, Украина поднимала этот вопрос еще при администрации Джо Байдена, однако тогда инициатива не получила необходимой поддержки со стороны Вашингтона. В настоящее время, как отмечает президент, появились первые положительные сигналы относительно возможного пересмотра подходов США к этому вопросу.

"Я очень надеюсь, что они (США – ред.) вернутся с положительным ответом, и мы сможем получить лицензии для того, чтобы наши возможности, а у нас есть возможность, для того чтобы наши компании, частный сектор, и наши государственные компании ВПК смогли помочь Украине, смогли помочь странам Ближнего Востока, смогли помочь и странам Европы. Посмотрим".

Глава государства подчеркнул, что речь идет не только об усилении обороноспособности Украины, но и о развитии собственного оборонно-промышленного комплекса, который в случае получения соответствующих разрешений мог бы расширить производство современных вооружений для международных партнеров.

Отдельно Зеленский напомнил, что Украина уже достигла договоренностей с союзниками по укреплению системы ПВО, включая перспективу лицензионного производства американских оборонных технологий. Такие шаги, по его словам, имеют стратегическое значение для безопасности государства.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина остается открытой к переговорному процессу с Россией, даже несмотря на жесткую оценку ее руководства. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев готов к диалогу с российской стороной, однако эффективность таких переговоров во многом зависит от активного участия европейских партнеров.