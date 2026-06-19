logo

BTC/USD

62938

ETH/USD

1696.09

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Теперь обстрелы Путина станут напрасными: стало известно о сенсационном решении Трампа по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь обстрелы Путина станут напрасными: стало известно о сенсационном решении Трампа по Украине

США могут предоставить лицензии на производство украинских ракет и, по словам Владимира Зеленского, Вашингтон уже положительно отреагировал на эту идею.

19 июня 2026, 19:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США впервые продемонстрировали готовность рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий на производство ракет, а также усиление систем противовоздушной обороны. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами после переговоров с президентом Гондураса Насри Асфурой.

Теперь обстрелы Путина станут напрасными: стало известно о сенсационном решении Трампа по Украине

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, Украина поднимала этот вопрос еще при администрации Джо Байдена, однако тогда инициатива не получила необходимой поддержки со стороны Вашингтона. В настоящее время, как отмечает президент, появились первые положительные сигналы относительно возможного пересмотра подходов США к этому вопросу.

"Я очень надеюсь, что они (США – ред.) вернутся с положительным ответом, и мы сможем получить лицензии для того, чтобы наши возможности, а у нас есть возможность, для того чтобы наши компании, частный сектор, и наши государственные компании ВПК смогли помочь Украине, смогли помочь странам Ближнего Востока, смогли помочь и странам Европы. Посмотрим".

Глава государства подчеркнул, что речь идет не только об усилении обороноспособности Украины, но и о развитии собственного оборонно-промышленного комплекса, который в случае получения соответствующих разрешений мог бы расширить производство современных вооружений для международных партнеров.  

Отдельно Зеленский напомнил, что Украина уже достигла договоренностей с союзниками по укреплению системы ПВО, включая перспективу лицензионного производства американских оборонных технологий. Такие шаги, по его словам, имеют стратегическое значение для безопасности государства.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина остается открытой к переговорному процессу с Россией, даже несмотря на жесткую оценку ее руководства. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев готов к диалогу с российской стороной, однако эффективность таких переговоров во многом зависит от активного участия европейских партнеров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости