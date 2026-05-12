Тепер на США жодної надії: на Заході повідомили про тотальну паніку Зеленського

Президент України Володимир Зеленський дедалі критичніше оцінює політику Сполучених Штатів щодо війни з Росією. На тлі призупинення мирних перемовин та зміни пріоритетів Вашингтона Київ починає робити ставку на власні можливості та тіснішу співпрацю з Європою. Про це повідомляє The New York Times.

Після повернення Дональда Трампа до влади Україна більше не сприймає США як безумовного стратегічного партнера у війні проти РФ. За даними журналістів, адміністрація Білого дому поступово відійшла від активної ролі у врегулюванні конфлікту, а основна увага американської зовнішньої політики змістилася на події на Близькому Сході та ситуацію навколо Ірану.

Переговорний процес між Києвом і Москвою фактично опинився у стані паузи ще з лютого 2026 року. Відтоді США майже не беруть участі в дипломатичних ініціативах щодо завершення війни. На цьому тлі Зеленський почав відкрито висловлювати невдоволення окремими рішеннями Вашингтона. Зокрема, в Україні негативно сприйняли пом’якшення частини санкцій проти російської нафтової галузі, вважаючи, що це лише додає Кремлю впевненості.

Крім того, у Києві скептично поставилися до спроб США просувати ідею компромісу шляхом територіальних поступок заради миру. Українська влада наголошує, що такі сценарії є неприйнятними та можуть лише посилити агресію Росії.

Одночасно Україна активно нарощує власний оборонний потенціал. За останні роки країна суттєво збільшила виробництво зброї та військової техніки, що дозволяє менше залежати від зовнішньої допомоги. Паралельно Київ зміцнює партнерство з європейськими державами. Нові угоди у сфері безпеки та оборонної співпраці вже укладені з Німеччиною та Італією.

