Теперь на США никакой надежды: на Западе сообщили о тотальной панике Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский все более критично оценивает политику Соединенных Штатов по войне с Россией. На фоне приостановки мирных переговоров и смены приоритетов Вашингтона Киев начинает делать ставку на собственные возможности и более тесное сотрудничество с Европой. Об этом сообщает The New York Times.

После возвращения Дональда Трампа к власти, Украина больше не воспринимает США как безусловного стратегического партнера в войне против РФ. По данным журналистов, администрация Белого дома постепенно отошла от активной роли в разрешении конфликта, а основное внимание американской внешней политики сместилось на события на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана.

Переговорный процесс между Киевом и Москвой фактически оказался в состоянии паузы с февраля 2026 года. С тех пор США почти не участвуют в дипломатических инициативах по завершению войны. На этом фоне Зеленский начал открыто выражать недовольство отдельными решениями Вашингтона. В частности, в Украине негативно восприняли смягчение части санкций против российской нефтяной отрасли, считая, что это лишь придает Кремлю уверенность.

Кроме того, в Киеве скептически отнеслись к попыткам США продвигать идею компромисса путем территориальных уступок ради мира. Украинские власти подчеркивают, что такие сценарии неприемлемы и могут лишь усилить агрессию России.

В то же время Украина активно наращивает собственный оборонный потенциал. В последние годы страна существенно увеличила производство оружия и военной техники, что позволяет меньше зависеть от внешней помощи. Параллельно Киев укрепляет партнерство с европейскими государствами. Новые соглашения по безопасности и оборонному сотрудничеству уже заключены с Германией и Италией.

