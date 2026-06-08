"Тепер буде тільки гірше": українців нажахали заявою про наслідки подальших атак Путіна

Російські війська активізували атаки на підприємства, склади та логістичні об’єкти в Україні. За останній тиждень під ударами постраждали склади "Нової пошти" та "АТБ" у Дніпрі, молокозавод "Яготинське" на Київщині, об’єкти "Укрпошти" у Харкові та ряд інших бізнесів, що викликало занепокоєння серед експертів. Військовий аналітик Олег Жданов пояснив, чому Кремль обрав саме такий напрям ударів та яку мету переслідує Росія.

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За словами Жданова, знищення складів і підприємств не є випадковістю — це системна стратегія, і кількість таких атак з часом може тільки зростати.

"Далі буде гірше і далі буде більше. Скажімо так, ми переходимо в фазу війни логістик", — зазначив експерт.

Він пояснив, що ключовим завданням для РФ є ускладнення постачання Україні військової техніки та озброєння.

"Складські приміщення, в першу чергу великі склади — вони думають, що там у нас є боєприпаси, можуть бути озброєння, воєнно-технічне майно і таке інше. Тому вони це знищують", — додав Жданов.

Водночас експерт підкреслив, що йдеться не про організацію гуманітарної катастрофи.

"Одним складом ти нічого не зробиш, тим більше, що така мережа, як АТБ, — найбільша в Україні. У них є ще декілька дочірніх підприємств, міні-маркети, і там теж своя система логістики. Погасити це — ні", — сказав він.

Також Жданов зауважив, що паралізувати роботу "Нової пошти" практично неможливо через розгалужену систему складів і логістики: "Нова пошта — це служба доставки де-факто, але вона має розгалужену систему складів і логістики".

На думку експерта, для ураження складів ворогу не потрібно витрачати багато ракет: достатньо зробити декілька осередків загоряння „Шахедами“ — і склад може вигоріти.

Крім того, РФ намагається завдати ударів по залізничній інфраструктурі, особливо в Житомирській області.

"Вони намагаються нам вибити декілька важливих залізничних вузлів. Особливо в Житомирській області вони постійно атакують", — пояснив Жданов, додаючи, що це ускладнює постачання ресурсів.

Експерт нагадав, що більшість українських нафтобаз і НПЗ були знищені ще у 2022 році, тому нині паливо постачається "з коліс".

"То що тоді бомбити? Бомбити склади та шляхи постачання, які ще працюють", — підсумував Жданов.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може вперше зіткнутися з ризиком втрати частини фінансової допомоги від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility через невиконання двох ключових реформ. Про це стало відомо з офіційної відповіді Єврокомісії на запит "Радіо Свобода".