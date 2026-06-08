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"Тепер буде тільки гірше": українців нажахали заявою про наслідки подальших атак Путіна

Для Росії ключовим викликом залишається постачання зброї та військової техніки в Україну, тому вона концентрується на ударах по логістичних об’єктах

8 червня 2026, 21:00
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Клименко Елена

Російські війська активізували атаки на підприємства, склади та логістичні об’єкти в Україні. За останній тиждень під ударами постраждали склади "Нової пошти" та "АТБ" у Дніпрі, молокозавод "Яготинське" на Київщині, об’єкти "Укрпошти" у Харкові та ряд інших бізнесів, що викликало занепокоєння серед експертів. Військовий аналітик Олег Жданов пояснив, чому Кремль обрав саме такий напрям ударів та яку мету переслідує Росія.

"Тепер буде тільки гірше": українців нажахали заявою про наслідки подальших атак Путіна

Фото: з відкритих джерел

За словами Жданова, знищення складів і підприємств не є випадковістю — це системна стратегія, і кількість таких атак з часом може тільки зростати.

"Далі буде гірше і далі буде більше. Скажімо так, ми переходимо в фазу війни логістик", — зазначив експерт. 

Він пояснив, що ключовим завданням для РФ є ускладнення постачання Україні військової техніки та озброєння.

"Складські приміщення, в першу чергу великі склади — вони думають, що там у нас є боєприпаси, можуть бути озброєння, воєнно-технічне майно і таке інше. Тому вони це знищують", — додав Жданов. 

Водночас експерт підкреслив, що йдеться не про організацію гуманітарної катастрофи.

"Одним складом ти нічого не зробиш, тим більше, що така мережа, як АТБ, — найбільша в Україні. У них є ще декілька дочірніх підприємств, міні-маркети, і там теж своя система логістики. Погасити це — ні", — сказав він. 

Також Жданов зауважив, що паралізувати роботу "Нової пошти" практично неможливо через розгалужену систему складів і логістики: "Нова пошта — це служба доставки де-факто, але вона має розгалужену систему складів і логістики".

На думку експерта, для ураження складів ворогу не потрібно витрачати багато ракет: достатньо зробити декілька осередків загоряння „Шахедами“ — і склад може вигоріти. 

Крім того, РФ намагається завдати ударів по залізничній інфраструктурі, особливо в Житомирській області. 

"Вони намагаються нам вибити декілька важливих залізничних вузлів. Особливо в Житомирській області вони постійно атакують", — пояснив Жданов, додаючи, що це ускладнює постачання ресурсів. 

Експерт нагадав, що більшість українських нафтобаз і НПЗ були знищені ще у 2022 році, тому нині паливо постачається "з коліс". 

"То що тоді бомбити? Бомбити склади та шляхи постачання, які ще працюють", — підсумував Жданов. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може вперше зіткнутися з ризиком втрати частини фінансової допомоги від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility через невиконання двох ключових реформ. Про це стало відомо з офіційної відповіді Єврокомісії на запит "Радіо Свобода".



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