"Теперь будет только хуже": украинцев напугали заявлением о последствиях дальнейших атак Путина

Российские войска активизировали атаки на предприятия, склады и логистические объекты в Украине. За последнюю неделю под ударами пострадали склады "Новой почты" и "АТБ" в Днепре, молокозавод "Яготинское" в Киевской области, объекты "Укрпочты" в Харькове и ряд других бизнесов, что вызвало беспокойство среди экспертов. Военный аналитик Олег Жданов объяснил , почему Кремль избрал именно такое направление ударов и какую цель преследует Россия.

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По словам Жданова, уничтожение складов и предприятий не случайно — это системная стратегия, и количество таких атак со временем может только расти.

"Дальше будет хуже и дальше будет больше. Скажем так, мы переходим в фазу войны логистик", — отметил эксперт.

Он пояснил, что ключевой задачей для РФ является усложнение поставок Украине военной техники и вооружения.

"Складские помещения, в первую очередь, большие склады — они думают, что там у нас есть боеприпасы, могут быть вооружение, военно-техническое имущество и так далее. Поэтому они это уничтожают", — добавил Жданов.

В то же время эксперт подчеркнул, что речь идет не об организации гуманитарной катастрофы.

"Одним составом ты ничего не сделаешь, тем более что такая сеть как АТБ — самая большая в Украине. У них есть еще несколько дочерних предприятий, мини-маркеты, и там тоже своя система логистики. Погасить это — нет", — сказал он.

Также Жданов отметил, что парализовать работу "Новой почты" практически невозможно из-за разветвленной системы складов и логистики: "Новая почта — это служба доставки де-факто, но она имеет разветвленную систему складов и логистики".

По мнению эксперта, для поражения составов врагу не нужно тратить много ракет: достаточно сделать несколько очагов возгорания "Шахедами" — и состав может выгореть.

Кроме того, РФ пытается нанести удары по железнодорожной инфраструктуре, особенно в Житомирской области.

"Они пытаются нам выбить несколько важных железнодорожных узлов. Особенно в Житомирской области они постоянно атакуют", — пояснил Жданов, добавляя, что это усложняет поставки ресурсов.

Эксперт напомнил, что большинство украинских нефтебаз и НПЗ были уничтожены еще в 2022 году, поэтому сейчас топливо поставляется "из колес".

"Так что тогда бомбить? Бомбить склады и пути поставки, которые еще работают", — подытожил Жданов.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина может впервые столкнуться с риском потери части финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility из-за невыполнения двух ключевых реформ. Об этом стало известно из официального ответа Еврокомиссии по запросу "Радио Свобода".