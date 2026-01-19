logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Тепер без таємниць: розкрито страшний план Путіна зі знищенням української енергетики
commentss НОВИНИ Всі новини

Тепер без таємниць: розкрито страшний план Путіна зі знищенням української енергетики

У Кремлі розраховують, що це спровокує протести серед населення та змусить владу України піти на поступки

19 січня 2026, 13:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Росія більше не приховує справжнього характеру своєї агресії та фактично перейшла від війни проти української армії до системного терору цивільного населення. Про це в ефірі Radio NV заявив ветеран АТО та військовий аналітик Євген Дикий.

Тепер без таємниць: розкрито страшний план Путіна зі знищенням української енергетики

Фото: з відкритих джерел

За його словами, восени 2022 року російська сторона ще намагалася створювати ілюзію класичної війни, нібито спрямованої проти Збройних сил України, пояснюючи удари по мирних містах "випадковими наслідками". Однак нині, наголошує експерт, будь-які маскування зникли.

"Цього року вони вже навіть не роблять вигляду. Росія відкрито звітує про ураження суто цивільних об’єктів — енергетики, тепла, води. Ба більше, ці атаки щоденно фігурують у їхніх офіційних зведеннях", — зазначив Дикий. 

Він підкреслив, що таким чином Росія фактично визнає: її армія веде війну не проти військових, а проти мирних громадян, що за всіма міжнародними нормами є проявом геноциду. На думку аналітика, нинішній етап цієї війни має чітку мету — зламати українців психологічно та змусити країну капітулювати через тиск на цивільне населення.

Дикий звернув увагу, що попри колосальні втрати, співставні з чисельністю армій багатьох країн Західної Європи, Росії вдалося окупувати лише незначну частину території України. Усвідомлюючи неможливість швидкої перемоги на полі бою, окупанти змінили стратегію й зробили ставку на удари по базових потребах людей — теплу, світлу та воді.

Аналітик зазначив, що нинішня зима може стати найважчою через поєднання атак і суворих погодних умов. Сибірський антициклон, за його словами, став додатковим чинником, який посилює наслідки цієї геноцидної кампанії. Саме тому українцям важливо усвідомлювати загрози та морально готуватися до складної зими, щоб вистояти й не дати ворогу досягти своєї мети.

Як вже писали "Коментарі", спеціальний представник російського диктатора Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає швейцарський курорт Давос, де візьме участь у низці зустрічей із представниками США в рамках Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), повідомляє Reuters. Його візит відбувається на тлі триваючих дипломатичних зусиль щодо пошуку шляхів завершення майже чотирирічного конфлікту між Росією та Україною.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини