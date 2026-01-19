Тепер без таємниць: розкрито страшний план Путіна зі знищенням української енергетики

Росія більше не приховує справжнього характеру своєї агресії та фактично перейшла від війни проти української армії до системного терору цивільного населення. Про це в ефірі Radio NV заявив ветеран АТО та військовий аналітик Євген Дикий.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, восени 2022 року російська сторона ще намагалася створювати ілюзію класичної війни, нібито спрямованої проти Збройних сил України, пояснюючи удари по мирних містах "випадковими наслідками". Однак нині, наголошує експерт, будь-які маскування зникли.

"Цього року вони вже навіть не роблять вигляду. Росія відкрито звітує про ураження суто цивільних об’єктів — енергетики, тепла, води. Ба більше, ці атаки щоденно фігурують у їхніх офіційних зведеннях", — зазначив Дикий.

Він підкреслив, що таким чином Росія фактично визнає: її армія веде війну не проти військових, а проти мирних громадян, що за всіма міжнародними нормами є проявом геноциду. На думку аналітика, нинішній етап цієї війни має чітку мету — зламати українців психологічно та змусити країну капітулювати через тиск на цивільне населення.

Дикий звернув увагу, що попри колосальні втрати, співставні з чисельністю армій багатьох країн Західної Європи, Росії вдалося окупувати лише незначну частину території України. Усвідомлюючи неможливість швидкої перемоги на полі бою, окупанти змінили стратегію й зробили ставку на удари по базових потребах людей — теплу, світлу та воді.

Аналітик зазначив, що нинішня зима може стати найважчою через поєднання атак і суворих погодних умов. Сибірський антициклон, за його словами, став додатковим чинником, який посилює наслідки цієї геноцидної кампанії. Саме тому українцям важливо усвідомлювати загрози та морально готуватися до складної зими, щоб вистояти й не дати ворогу досягти своєї мети.

