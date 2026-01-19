Теперь без тайн: раскрыт страшный план Путина по уничтожению украинской энергетики

Россия больше не скрывает подлинного характера своей агрессии и фактически перешла от войны против украинской армии к системному террору гражданского населения. Об этом в эфире Radio NV заявил ветеран АТО и военный аналитик Евгений Дикий.

Фото: из открытых источников

По его словам, осенью 2022 г. российская сторона еще пыталась создавать иллюзию классической войны, якобы направленной против Вооруженных сил Украины, объясняя удары по мирным городам "случайными последствиями". Однако сейчас, отмечает эксперт, любые маскировки исчезли.

"В этом году они уже даже не делают вид. Россия открыто отчитывается о поражениях чисто гражданских объектов — энергетики, тепла, воды. Более того, эти атаки ежедневно фигурируют в их официальных сводках", — отметил Дикий.

Он подчеркнул, что таким образом Россия фактически признает, что ее армия ведет войну не против военных, а против мирных граждан, что по всем международным нормам является проявлением геноцида. По мнению аналитика, у нынешнего этапа этой войны есть четкая цель — сломать украинцев психологически и заставить страну капитулировать из-за давления на гражданское население.

Дикий обратил внимание, что, несмотря на колоссальные потери, сопоставимые с численностью армий многих стран Западной Европы, России удалось оккупировать лишь незначительную часть территории Украины. Осознавая невозможность скорой победы на поле боя, оккупанты изменили стратегию и сделали ставку на удары по базовым потребностям людей — теплую, светлую и воду.

Аналитик отметил, что нынешняя зима может стать самой тяжелой из-за сочетания атак и суровых погодных условий. Сибирский антициклон, по его словам, стал дополнительным фактором, усугубляющим последствия этой геноцидной кампании. Поэтому украинцам важно осознавать угрозы и морально готовиться к сложной зиме, чтобы выстоять и не дать врагу достичь своей цели.

