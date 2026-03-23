ТЦК та поліція посилили перевірки: ситуація в Києві здивувала навіть нардепів

Кречмаровская Наталия
Днями в мережі інтернет поширювали інформацію про посилення мобілізаційних заходів в Києві. У мережі повідомляли, що перекривають дороги, почастішали рейди у спальних районах. У Київському ТЦК цю інформацію спростували. Однак в Раді повідомили, що все ж на вулицях Києва тривають перевірки.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олександр Федієнко розповів про ранкову ситуацію, яку спостерігав в Подільському районі Києва.
За його словами, практично все було нормально, однак балаклави на обличчях людей з ознаками військової форми (один військовий був тільки з усіма шевронами), не дають йому спокою.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що кількість скандалів з працівниками ТЦК не зменшується, попри заяви нового міністра Міноборони Михайла Федорова розв’язати проблему. При цьому силова мобілізація, як зазначають в Раді, має конкретні загрозливі наслідки і для суспільства, і для країни.
Народний депутат Георгій Мазурашу розповів в деталях про те, як “бусифікатори” працюють проти України і українців. За його словами, чоловіка “бусифікували” з будівництва, він отримав тяжку травму — до “бусифікації” він приносив користь Справі оборони роботою на економіку.