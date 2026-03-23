Війна з Росією ТЦК та поліція посилили перевірки: ситуація в Києві здивувала навіть нардепів
НОВИНИ

ТЦК та поліція посилили перевірки: ситуація в Києві здивувала навіть нардепів

Народний депутат Федієнко розповів про посилення ТЦК перевірок на вулицях Києва

23 березня 2026, 13:17
Кречмаровская Наталия

Днями в мережі інтернет поширювали інформацію про посилення мобілізаційних заходів в Києві. У мережі повідомляли, що перекривають дороги, почастішали рейди у спальних районах. У Київському ТЦК цю інформацію спростували. Однак в Раді повідомили, що все ж на вулицях Києва тривають перевірки.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Федієнко розповів про ранкову ситуацію, яку спостерігав в Подільському районі Києва. 

“Представники ТЦК разом з представниками поліції, проводять заходи, як мені повідомили, шукають СЗЧ. Дивна історія, я був впевнений що ТЦК точно не повинен займатись СЗЧ, а це питання більше ВСП”, — розповів народний депутат.

За його словами, практично все було нормально, однак балаклави на обличчях людей з ознаками військової форми (один військовий був тільки з усіма шевронами), не дають йому спокою. 

“Деякі висновки знову для себе зробив, попрацюю тепер запитами. Відверто спостерігав хвилин сорок, в бус нікого силою не саджали, але працівник поліції, з одним  з громадян, до яких були питання, кудись поїхали, а за ними і старший з ТЦК”, — пояснив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що кількість скандалів з працівниками ТЦК не зменшується, попри заяви нового міністра Міноборони Михайла Федорова розв’язати проблему. При цьому силова мобілізація, як зазначають в Раді, має конкретні загрозливі наслідки і для суспільства, і для країни.

Народний депутат Георгій Мазурашу розповів в деталях про те, як “бусифікатори” працюють проти України і українців. За його словами, чоловіка “бусифікували” з будівництва, він отримав тяжку травму — до “бусифікації” він приносив користь Справі оборони роботою на економіку.




Джерело: https://t.me/fediienko_oleksandr/4024
