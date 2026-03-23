Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На днях в сети Интернет распространяли информацию об усилении мобилизационных мер в Киеве. В сети сообщалось, что перекрывают дороги, участились рейды в спальных районах. В Киевском ТЦК эту информацию опровергли. Однако в Раде сообщили, что все же на улицах Киева продолжаются проверки.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Александр Федиенко рассказал об утренней ситуации, которую наблюдал в Подольском районе Киева.
По его словам, практически все было нормально, однако балаклавы на лицах людей с признаками военной формы (один военный был только со всеми шевронами), не дают ему покоя.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что количество скандалов с работниками ТЦК не уменьшается, несмотря на заявления нового министра Минобороны Михаила Федорова решить проблему. При этом силовая мобилизация, как отмечают в Раде, имеет конкретные угрожающие последствия как для общества, так и для страны.
Народный депутат Георгий Мазураш рассказал в деталях о том, как "бусификаторы" работают против Украины и украинцев. По его словам, мужчину "бусифицировали" по строительству, он получил тяжелую травму — к "бусификации" он приносил пользу Делу обороны работой на экономику.