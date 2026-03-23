На днях в сети Интернет распространяли информацию об усилении мобилизационных мер в Киеве. В сети сообщалось, что перекрывают дороги, участились рейды в спальных районах. В Киевском ТЦК эту информацию опровергли. Однако в Раде сообщили, что все же на улицах Киева продолжаются проверки.

Народный депутат Александр Федиенко рассказал об утренней ситуации, которую наблюдал в Подольском районе Киева.

"Представители ТЦК вместе с представителями полиции, проводят мероприятия, как мне сообщили, ищут СЗЧ. Странная история, я был уверен, что ТЦК точно не должен заниматься СЗЧ, а этот вопрос больше ВСП", — рассказал народный депутат.

По его словам, практически все было нормально, однако балаклавы на лицах людей с признаками военной формы (один военный был только со всеми шевронами), не дают ему покоя.

"Некоторые выводы снова для себя сделал, поработаю теперь запросами. Откровенно наблюдал минут сорок, в бус никого силой не сажали, но работник полиции, с одним из граждан, к которым были вопросы, куда-то уехали, а за ними и старший из ТЦК", — объяснил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что количество скандалов с работниками ТЦК не уменьшается, несмотря на заявления нового министра Минобороны Михаила Федорова решить проблему. При этом силовая мобилизация, как отмечают в Раде, имеет конкретные угрожающие последствия как для общества, так и для страны.

Народный депутат Георгий Мазураш рассказал в деталях о том, как "бусификаторы" работают против Украины и украинцев. По его словам, мужчину "бусифицировали" по строительству, он получил тяжелую травму — к "бусификации" он приносил пользу Делу обороны работой на экономику.



