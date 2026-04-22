Таку брехню ще пошукати треба: Путіна жорстко рознесли за маячню про "успіхи" на фронті

Заяви начальника Генштабу РФ Валерія Герасімова про нібито захоплення російськими військами 1700 квадратних кілометрів української території від початку року не відповідають реальному стану справ. Про це в ефірі Radio NV розповів військовий оглядач Денис Попович, який проаналізував озвучені російською стороною цифри та назвав їх суттєво завищеними.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, якщо критично оцінити заявлені дані, їх необхідно щонайменше скоригувати втричі у бік зменшення. Окрім того, експерт звернув увагу, що паралельно українські сили також проводили контрдії та змогли повернути під контроль приблизно 500 квадратних кілометрів територій. У підсумку, якщо врахувати обидва процеси, реальний баланс змін на лінії фронту виглядає значно скромніше, ніж подається в російських звітах.

Попович наголосив, що фактичні результати на полі бою не підтверджують масштабів, про які говорить російське військове керівництво. На його думку, існує кілька можливих пояснень такої інформаційної подачі: або йдеться про спробу створити для політичного керівництва РФ більш "успішну" картину війни, або ж військове командування свідомо не інформує вище керівництво про реальний стан справ на фронті.

Оглядач також зазначив, що оцінювати подібні заяви з точки зору класичної військової аналітики чи журналістського фактчекінгу стає дедалі складніше. Він підкреслив, що російська офіційна риторика все частіше формує альтернативну інформаційну реальність, яка не має зв’язку з реальними бойовими процесами.

На думку Поповича, така тенденція свідчить про системні проблеми у передачі та інтерпретації даних усередині російської військової вертикалі, що впливає на об’єктивність публічних заяв про перебіг бойових дій.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна разом із міжнародними партнерами продовжує системно посилювати власну протиповітряну оборону, роблячи акцент не лише на отриманні комплексів Patriot, а й на розвитку внутрішнього виробництва засобів протидії балістичним загрозам. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі з представниками українських і закордонних медіа.