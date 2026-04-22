Такую ложь еще поискать надо: Путина жестко разнесли за бред об "успехах" на фронте

Заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы захвате российскими войсками 1700 квадратных километров украинской территории с начала года не отвечают реальному положению дел. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович, проанализировавший озвученные российской стороной цифры и назвал их существенно завышенными.

По его словам, если критически оценить заявленные данные, их необходимо как минимум скорректировать втрое в сторону уменьшения. Кроме того, эксперт обратил внимание, что параллельно украинские силы также проводили контрдействия и смогли вернуть под контроль около 500 квадратных километров территорий. В итоге, если учесть оба процесса, реальный баланс изменений на линии фронта выглядит гораздо скромнее, чем представляется в российских отчетах.

Попович подчеркнул, что фактические результаты на поле боя не подтверждают масштабы, о которых говорит российское военное руководство. По его мнению, существует несколько возможных объяснений такой информационной подачи: либо речь идет о попытке создать для политического руководства РФ более "успешную" картину войны, либо военное командование сознательно не информирует высшее руководство о реальном положении дел на фронте.

Обозреватель также отметил, что оценивать подобные заявления с точки зрения классической военной аналитики или журналистского фактчекинга становится все сложнее. Он подчеркнул, что российская официальная риторика все чаще формирует альтернативную информационную реальность, не имеющую связи с реальными боевыми процессами.

По мнению Поповича, такая тенденция свидетельствует о системных проблемах передачи и интерпретации данных внутри российской военной вертикали, что влияет на объективность публичных заявлений о ходе боевых действий.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина вместе с международными партнерами продолжает системно усиливать собственную противовоздушную оборону, делая акцент не только на получении комплексов Patriot, но и на развитии внутреннего производства средств противодействия баллистическим угрозам. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время встречи с представителями украинских и зарубежных медиа.